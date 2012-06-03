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Erdoğan: Bari Kürtçe isim koysaydınız

Erdoğan, ziyaret ettiği evin bahçesindeki köpeğe İngilizce isim verildiğini öğrenince 'Türkçe isim koymuyorsunuz bari Kürtçe bir isim koysaydınız" dedi

03 Haziran 2012 14:28

Başbakan Erdoğan, Diyabakır'da ziyaret ettiği bir evin bahçesindeki köpeğin ismini sordu. Köpeğin isminin ingilizce olduğunu öğrenen Erdoğan, "Türkçe isim koymuyorsunuz bari Kürtçe bir isim koysaydınız" diye sitemde bulundu.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ziyaret ettiği evin bahçesindeki köpeğe İngilizce isim verildiğini öğrenince 'Türkçe isim koymuyorsunuz bari Kürtçe bir isim koysaydınız" dedi.

Erdoğan, Diyarbakır'da katıldığı toplu açılış töreninin ardından, kendi kullandığı makam aracıyla şehirde tur attı.

Erdoğan, daha sonra Ayşe-Ahmet Demirel çiftinin bahçeli evine konuk oldu.

Eve girişinde, ev sahibinin Sibirya kurdu cinsi köpeğini gören Erdoğan, ''Bu ne biçim bir köpek, gözleri çok güzel, şu gözlerin güzelliğine bak'' dedi.

Köpeğe İngilizce isim verildiğini öğrenen Başbakan Erdoğan, evin çocuklarına ''Türkçe isim koymuyorsunuz bari Kürtçe bir isim koysaydınız'' diyerek gülümsedi.

Bahçesinde bir süre ev sahipleriyle sohbet eden Erdoğan, evin çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.

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