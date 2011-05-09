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ERDOĞAN BAN İLE KIBRIS'I KONUŞTU İSTANBUL (A.A)

09 Mayıs 2011 20:25

-ERDOĞAN BAN İLE KIBRIS'I KONUŞTU İSTANBUL (A.A) - 09.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun ile görüşmesinde Kıbrıs, Avrupa Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso ile görüşmesinde de yeni anayasa konusunun ele alındığı bildirildi.  Alınan bilgiye göre, Başbakan Erdoğan, 4. BM En Az Gelişmiş Ülkeler Konferansı kapsamında BM Genel Sekreteri Ban Ki-Mun ile ikili bir görüşme yaptı. Kıbrıs'ın gündeme geldiği görüşmede, Libya ve Suriye başta olmak üzere bölgesel ve uluslararası konu ve sorunlar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.  Başbakan Erdoğan'ın Avrupa Komisyonu Başkanı Barroso ile görüşmesinde de Türkiye-AB ilişkileri ele alındı.  Görüşmede, Barroso, Başbakan Erdoğan'a, seçim sürecinde yaptığı konuşmaları yakından takip ettiklerini ifade ederek, seçim konuşmalarında AB ilişkilerine verdiği önemi takdirle karşıladıklarını söyledi.  Barroso ''Seçimden sonra AB-Türkiye ilişkilerine ivme kazandıralım'' dedi.  Başbakan Recep Tayyip Erdoğan da Brüksel'e yapacağı ziyareti seçim dolayısıyla ertelemek zorunda kaldığını ifade ederek, ziyareti 12 Hazirandan sonra gerçekleştirmek istediğini söyledi.  Görüşmede, Kıbrıs, Nabucco ve yeni anayasa konusunun gündeme geldiği belirtildi.

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