Erdoğan balkon konuşması yapacak

Huber Köşkü'ndeki konuşması sırasında küçük bir çocuğun ayağının kapanlardan birine sıkışması sonucu, Ankara'daki balkon konuşması iptal ettiği bildirilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Ankara'ya hareket ettiği belirtildi.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan, İstanbul’dan Ankara’ya geçecek.

Erdoğan, başkente ulaşmasının ardından AKP Genel Merkezi’nde balkon konuşmasını yapacak.

İptal etmişti

Kutlama için Huber Köşkü'nün önüne gelen kalabalık arasındaki bir çocuğun ayağı, köşkün önündeki kapanlardan birine sıkıştı. Erdoğan otobüse doğru ilerlerken gerçekleşen kaza sonrası 8 yaşlarında olduğu öğrenilen çocuk hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle buradaki konuşmasını kısa kesen Erdoğan, çocuğun kaldırıldığı hastaneye gitti.



Erdoğan'ın çocuğun durumu hakkında doktorlardan bilgi aldığı belirtildi.