Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AKP'nin seçim zaferlerinden sonra gelenek haline gelen balkon konuşması hakkında "O gece balkon konuşması Binali Bey’in hakkı. Genel Başkan olarak o yapacak. Ben daha sonra belki bir konuşma yaparım" açıklamasında bulundu.

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Abdulkadir Selvi'nin Hürriyet gazetesinin bugünkü (15 Nisan 2017) nüshasında yayımlanan Erdoğan: Balkon konuşması Binali Bey’in hakkı başlıklı yazısı şöyle:

10 Nisan 2014 Cumhurbaşkanlığı seçiminden bir gün önce Konya’daydık.

Bir gün sonra halk tarafından cumhurbaşkanı seçilecek olan Erdoğan’la konuşmuştuk. Dün, 16 Nisan referandumu öncesinde son şehir mitinginin yapıldığı Konya’daydık. Cumhurbaşkanı Erdoğan’la konuştuk. Konya’nın ayrı bir özelliği de eski başbakanlardan Ahmet Davutoğlu’nun memleketi olmasıydı.

Cumhurbaşkanı'yla soru cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Konya’da eski Başbakan Ahmet Davutoğlu karşıladı. Kılıçarslan Meydanı’ndaki mitingde kürsüye önce Davutoğlu çıktı. Davutoğlu, mesajını Mevlânâ’nın sözleriyle verdi; "17 Nisan sabahı şunu diyeceğiz: Dün dünde kaldı cancağızım, bugün yeni şeyler söylemek lazım. Yeni Türkiye’yi kurmak lazım." Cumhurbaşkanı Erdoğan’la kürsüye çıkmadan önce konuştuk... Milliyet’ten Serpil Çevikcan, Sabah’tan Okan Müderrisoğlu ve Burhanettin Duran’la birlikte.

Öncelikle bir gözlemimi paylaşmak istiyorum. Morali yerindeydi. “10 Ağustos’tan önce de Konya’da birlikteydik” deyince, uzun bir “Evet” çekerek karşılık verdi. Erdoğan’a ilk olarak referandum sonucuna ilişkin tahmini sorduk. Soruyla karşılık verdi.“Anketleri siz yazıyorsunuz, sizin tahmininiz ne?” diye sordu. Ortalama yüzde 55 artı evet çıkacağı yönündeydi. Bize tek tek sordu, “Asıl sizin vereceğiniz oran önemli” dememize rağmen kendisi bir oran vermedi. Bize, verdiğiniz oran az ya da çok demedi. Ama evet çıkacağından emin bir havası vardı.

“Referandumu İstanbul’da mı izleyeceksiniz” diye sorduk. “Evet” diye başını salladı. Bu kez, “Balkon konuşması yapacak mısınız?” diye sorduk. “O gece balkon konuşması Binali Bey’in hakkı. Genel Başkan olarak o yapacak. Ben daha sonra belki bir konuşma yaparım” karşılığını verdi. “Peki vatandaşlar Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nin önüne toplanırsa...” diye üsteledik. Bu kez, “Ben belki daha sonra bir konuşma yaparım” dedi. Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan’la konuşurken o sırada Davutoğlu Konyalılara sesleniyordu. Davutoğlu konuşmasını bitirirken Cumhurbaşkanı kürsüye doğru yürüdü. O sırada Bahçeli’nin üniter yapıyla ilgili konuşmasını hatırlattık. O iş halloldu gibi bir hareket yaptı. “Bir yanlış anlama söz konusu. Ben hemen canlı yayında cevap verdim. Arkadaşlarından, danışmanlarından geri dönüş olumlu” dedi.

Ardından da ekledi. “Konuşmamda da cevap vereceğim” dedi. Dediği gibi de yaptı. Türkiye’nin birlik ve bütünlüğü ile üniter yapı konusundaki kararlılığını bu kez de Konya Kılıçarslan Meydanı’ndan vurguladı. Erdoğan söze, “Kaç gündür bir dedikodu var, aldı başını gidiyor, üniter yapıyla ilgili” diye başladı. “Türkiye’nin üniter yapısının müdafii biziz. Eyaletmiş, federasyonmuş, şuymuş, buymuş. Hiçbir zaman gündemimizde yoktur, olmayacaktır. Cumhurbaşkanlığı forsunda temsil edilen tüm devletlerimizle gurur duyuyoruz. Osmanlı ile Selçuklu ile ve şartların en zor olduğu bir zamanda kurduğumuz Cumhuriyetimizle gurur duyuyoruz” dedi. Böylece 16 Nisan’a 3 gün kala Bahçeli’nin ortaya attığı tartışmaya ilişkin son sözünü söylemiş oldu.

Erdoğan’ın Konya mitingi nasıl mıydı? Konya her zamanki gibiydi. Miting alanı alabildiğince coşkulu, Erdoğan ise moralliydi.