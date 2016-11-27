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Erdoğan balığa çıktı: Tavsiye ederim

"Heyecanı paylaştık ve kendilerine bu noktada başarılar diledik"

27 Kasım 2016 19:26

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul'da balıkçılarla ava çıktı. Vatandaşlarla bir süre sohbet edip fotoğraf çektiren Erdoğan, daha sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Biz de buradaki komşularımız, özellikle Garipçe balıkçılarıyla, bir yerde de bir akrabalık oluştu, onlarla beraber olalım dedik. Aslında bir haftadır karşı koydaydılar. Bugün de Tarabya'ya geldiler. Onlarla birlikte o heyecanı paylaşalım istedik. O heyecanı paylaştık ve kendilerine bu noktada başarılar diledik" dedi.

"Tavsiye ederim"

"Gayet güzel, verimli, faydalı bir çalışma yapıldığını" dile getiren Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü: 

"Ama ben tabii vatandaşlarıma da özellikle balık yeme noktasındaki bu kültürü tavsiye ederim. Balığı az yiyoruz. Kendilerinin de ifadesi o. 'Balık az yeniyor, tüketiliyor' diyorlar. 'Aslında bizde balık fiyatları düşük' diyorlar ama halde bu fiyatların arttığını da söylüyorlar. Bunu da özellikle böylece onların dilinden öğrenmiş olduk. Bazı sorunlarını da kendilerinden dinledik. Onu da hükümetimizle paylaşacağım."

"Bazı arkadaşlarınki daha verimliydi"

Erdoğan, bir gazetecinin sorusu üzerine avın iyi geçtiğini dile getirerek, "Ama onlar kendilerine göre, 'Bazı arkadaşlarınki çok verimliydi. Biraz az oldu ama çok daha bol olduğu günlerimiz oluyor' dediler" ifadelerini kullandı.

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