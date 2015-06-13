Erdoğan, Putin'e 'AB liderleri nerede' diye sordu

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetlisi olarak 1’inci Avrupa Oyunları'nın açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Bakü'deki temaslarının ikinci gününde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ikili görüşme yaptı. Organizasyonun isminin "Avrupa Oyunları" olduğunu anımsatan Erdoğan, AB üyesi ülkelerin liderlerinin açılış töreninde olmamasını eleştirdi. Putin de, Erdoğan'ın bu eleştirisine espriyle cevap verdi. Putin, gülümseyerek, "Tüm AB'yi aday ülke Türkiye temsil etti" dedi.

Erdoğan, Avrupa Oyunları’nın güzel bir açılış töreni ile başladığını belirterek, bu organizasyon için Azerbaycan'ın ciddi bir yatırım yaptığını söyledi.

Organizasyonun isminin "Avrupa Oyunları" olduğunu anımsatan Erdoğan, AB üyesi ülkelerin liderlerinin çoğunun açılış töreninde olmamasını eleştirdi. Erdoğan, "Gerçi adı Avrupa Oyunları ama Avrupa Birliği üyesi ülkelerin liderleri falan yoktu" dedi. Erdoğan, liderlerin olmadığı oyunlara AB ülkesinden sporcuların ise katıldığını belirtti.

Putin'den esprili cevap

AFP'nin haberine göre, Erdoğan'ın AB liderlerinin açılışta bulunmamasına getirdiği eleştiriye Putin, gülümseyerek, "Tüm AB'yi aday ülke Türkiye temsil etti" karşılığını verdi.

Putin, Türk milli futbol takımının büyük bir takım olduğunu belirterek, ülkesine, Türkiye'ye ve Azerbaycan'a başarılar diledi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Basın mensuplarının görüntü ve fotoğraf almasının ardından iki liderin görüşmesi başladı.

Erdoğan, Suriye ve enerji konularının ana gündem maddesi olduğu 1,5 saatlik görüşme öncesi Rusya lideri Putin’i İngilizce “Günaydın” diyerek karşıladı. Gazetecilere poz veren iki lider daha sonra kısa bir selamlama konuşması yaptı. Heyetler arası görüşme samimi bir havada geçti.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Enerji Bakanı Taner Yıldız, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve sözcüsü İbrahim Kalın, eski Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım da hazır bulundu. Rus heyetinde ise Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Enerji Bakanı Aleksandr Novak, Rus devletine bağlı nükleer enerji şirketi Rosatom’un Başkanı Sergey Kiriyenko, Gazprom Başkanı Aleksey Miller ve diğer yetkililer yer aldı.

Erdoğan onur konuğu

Avrupa Oyunları, 68 bin seyirci kapasiteli Bakü Ulusal Stadyumu'nda gerçekleştirilen açılış töreniyle başladı. Törene Erdoğan ve Putin’in yanısıra, Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, Karadağ Cumhurbaşkanı Filip Vuyanoviç, Sırbistan Cumhurbaşkanı Tomislav Nikoliç, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Mladen İvaniç, Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov, Tacikistan Devlet Başkanı İmamali Rahman, Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Çek Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Başkanı Jan Hamachek, Monaco Prensi II. Albert'ın da aralarında bulunduğu yaklaşık 15 devlet başkanı ve liderle yaklaşık 40 üst düzey devlet yöneticisi seremoniye onur konuğu olarak katıldı.

Azerbaycan tarihinin en büyük organizasyonu olan 1'inci Avrupa Oyunları'nda 50 ülkeden yaklaşık 6 bin sporcu, 20 branşta yarışıyor. Önemli bir kısmı yeni inşa edilen ve modernizasyonu yapılan 18 ayrı spor tesisinde yapılacak oyunları 1500 gazeteci takip ediyor.

Senkronize yüzme, yüzme, atlama, artistik cimnastik, atıcılık, bisiklet, basketbol 3x3, plaj futbolu, plaj voleybolu, triatlon, sutopu, okçuluk, badminton, masa tenisi, voleybol, boks, eskrim, karate, tekvando, judo, güreş, sambo, kano sprint ve atletizm gibi müsabakaların yapıldığı Avrupa Oyunları 17 gün sürecek ve 28 Haziran'da yapılacak kapanış töreniyle sona erecek.