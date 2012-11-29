Erdoğan: Bakan sayısını keşke 15'e indirebilsek

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, mevcut bakanlık sayısı ve yenilerinin eklenmesi önerilerine tepki göstererek, “Bakanlık pazarı kuracak değiliz. 35 bakanlık devraldım. 25’e indirene dek akla karayı seçtim. Keşke 15’e indirebilsek” dedi.

İspanya temaslarının ardından önceki gün yurda dönen Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gündemde BDP’li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması, darbe komisyonunun yeni bakanlık önerisi ve Suriye’deki durum vardı.

Başbakan Erdoğan, dün raporunu Meclis’e sunan Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun ‘demokrasi bakanlığı’ kurulması yönündeki önerisiyle ilgili, "Bakanlık sayısını 25’e indirene kadar akla karayı seçtim. Keşke 15’e indirebilsek..."

Başbakan Erdoğan, BDP’li milletvekillerinin dokunulmazlığı konusundaki görüşünü, “siyaseti terörize ederseniz önünüzü kapatırlar, siyaseti siyaset gibi yaparsan herkes seni alkışlar" sözüyle dile getirdi.

'Önünüze kapatırlar'

Gündeminde, BDP’li vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılması için hazırlanan fezleke olan Erdoğan, "Siyaseti terörize ederseniz önünüzü kapatırlar" dedi.

"Siyaseti siyaset gibi yaparsan herkes seni alkışlar" diyen Erdoğan, “Siyasetçi olarak ben, teröristle herhangi bir vekil arkadaşımı görüştürmem. Teröristle sarılıp kucaklaşanlarla görüşmem, arkadaşlarımın görüşmesine de sıcak bakmam" şeklinde konuştu.

Başbakan, Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu'nun ‘demokrasi bakanlığı’ kurulması yönündeki önerisini de değerlendirdi. Yeni bir bakanlık kurma fikirlerinin olmadığını söyleyen Erdoğan, "Bakanlık sayısını 25’e indirene kadar akla karayı seçtim. Keşke 15’e indirebilsek" ifadesini kullandı.

'Korkakların egemen olduğu bir dünya'

Suriye krizinin çözümünde Rusya'nın kilit ülke olduğunu söyleyen Erdoğan, "İran kilit olmaktan çıktı. Rusya’nın tavrı çok önemli" dedi.

Uluslararası örgütleri bir kez daha eleştiren Başbakan, "BM’nin yapısının değişmesini teklif ettik. Tüm kıtalar, inanç grupları temsil edilsin ve dönüşümlü olsun dedik. Bu başarılırsa dünya çok farklı bir yere gider. Ama korkakların egemen olduğu bir dünya var. Egemen demeyeyim de korkakların ağırlıkta olduğu bir dünya var" şeklinde konuştu.