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Erdoğan, Bahreyn Dışişleri Bakanı'na Katar krizinin çözülmesi için süre verdi!

Çavuşoğlu, Erdoğan'ın Bahreyn Dışişleri Bakanı'yla görüşmesinin içeriğini aktardı

10 Haziran 2017 20:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bahreyn Dışişleri Bakanı Şeyh Halid bin Ahmed Al Halife'yi Tarabya’daki Huber Köşkü’nde kabul etti.

Bahreyn Dışişleri Bakanı kabulü yaklaşık 1 saat 40 dakika sürdü. Görüşmeye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

Görüşmede bölgedeki son gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

 

"Bayrama kadar kriz çözülmeli"

 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Katar kriziyle ilgili konuştu. "Katar krizinin barışçıl şekilde çözülmesi için çabalarımız devam edecek" diyen Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bahreyn Dışişleri Bakanı'na Katar krizinin, Ramazan bitmeden sona erdirilmesi gerektiğini söylediğini aktardı.

Çavuşoğlu, "Katar'daki Türk üssü Körfez'in güvenliğini amaçlıyor. Körfez'deki tehditleri kendimize yönelmiş görüyoruz" dedi.

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