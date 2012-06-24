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Erdoğan, Bahçeli'yle görüştü

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle görüştü

24 Haziran 2012 20:29

Askeri uçağın Suriye tarafından düşürülmesinin ardından TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerden görüşme talebinde bulunan Başbakan Erdoğan, bu çerçevede CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ardından MHP Genel Başkanı Bahçeli ile bir araya geldi. 

Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki görüşme saat 16.00'da başladı. Başbakanlık Resmi Konutu'ndaki görüşme 45 dakika sürdü.
 
Görüşmeye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, MHP Genel Başkan Yardımcısı Tuğrul Türkeş de katıldı.

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