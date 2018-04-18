"Erdoğan, Bahçeli'yi seçimlerin zamanında yapılması konusunda ikna edebilir"

Hürriyet yazarı Deniz Zeyrek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 3 Kasım 2019'da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminin 26 Ağustos 2018'e çekilmesi önerisiyle ilgili olarak "Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, uluslararası konjonktürü gerekçe gösterip Bahçeli’yi seçimlerinin zamanında yapılması konusunda ikna edebilir" görüşünü dile getirdi.

Zeyrek, "Seçimler erkene alınacak mı?" başlığıyla yayımlanan yazısında "İyi Parti 1 Nisan’da kongre yaptığı için 1 Ekim’den sonraki seçimlere katılabilir' yorumları yapılıyor. Ancak, İYİ Parti’nin CHP’nin de desteği ile TBMM’de 20 milletvekili ile grup kurarak bu engeli aşabileceğine dikkat çekiliyor" ifadesine de yer verdi.

Erken seçim ihtimaline ilişkin olarak uyum yasalarını hazırlayan komisyondaki bir yetkili ile konuştuğunu ve kendisine “Biz seçimler 2019’da yapılacak gibi çalışıyoruz. Daha yapacak çok iş var ama istenirse yetiştiririz" dendiğini aktardı.