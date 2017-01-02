Gazeteci Kemal Can, 'partili cumhurbaşkanlığı' sürecine destek veren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle ilgili olarak "Erdoğan, Bahçeli'yi Başbakan ile eşit muhatap hâle getirdi" yorumunda bulundu. Başkanlığın yeni bir oldu olmadığını da ifade eden Can, "Erdoğan başkanlığı hazırlamıştı, Bahçeli hızlandırdı" dedi.

Evrensel'den Serpil İlgün'e söyleşi veren Kemal Can'ın açıklamalarından ilgili kısım şöyle.

Bahçeli’nin Ekim ayında ‘Fiilli durumun hukuki boyut ve içerik kazanması için sürecin başlatılması’ yönündeki çıkışı sonrasında başkanlık hızlandırıldı ve işte komisyon görüşmeleri bir haftada bitirildi...



Erdoğan başkanlığı hazırlamıştı, Bahçeli hızlandırdı. Yaptığı hamle şuydu Bahçeli’nin; “Yeni iktidar kuruluyor, buraya beni de alın. Zaten artık farklarımız azalmış durumda, hatta yok. Biz beraber yürüyelim!” Bu Erdoğan’ın da işine geldi çünkü Suriye’de ciddi bir tıkanma yaşanıyordu, ekonomik göstergeler olumsuzdu vs.

Bir de, 15 Temmuz sonrasında böyle bir iktidar bloğu yaratmak Erdoğan’ın işine geldi ve bu hızlandı. Hatırlarsak başkanlık lafının ortaya çıkışıyla bugün fiili olarak başkanlık diye getirilen şeyin arasında o pişirilmenin etkisiyle çok mesafe alındı. Yani acaba Amerikan tipi mi, yarı başkanlık mı filan derken komisyondan geçen halinden görüyoruz ki, artık denetim, fren, balans gibi nüanslar hiç gündeme gelmedi, iktidar bloğunun kesin hakimiyetine dayalı bir özel rejim. Rejim değişikliği değil, özel bir rejim inşa edildiğini görüyoruz. Buraya kadar getirildi kabul ettirile ettirile.

Başkanlığın kendisi önemli değil zaten, nihayetinde kurulmak istenen o özel iktidar. Aslında büyük bir konsolidasyon, büyük bir güç yaratan kuvvetli iktidar fikri sağın içinde hep oldu. Demirel’de oldu, Özal’da oldu. MC’ler de bunun ürünüdür, Özal’ın dört eğilimli partisi de... Erdoğan’a nasip oldu gerçekleştirmek. Erdoğan o dört eğilime de ihtiyaç duymadan, iki eğilimle bu işi yüzde 60’lık, 70’lik bir blok haline getirmeyi becerdi.

“Fiili durum hukukileşsin” dediği günden bu yana Bahçeli’nin partisini eritecek bir sisteme neden destek verdiği sorusuna MHP’yi iyi bilen bir gazeteci olarak sizin yanıtınız ne? Bahçeli ne karşılığında “evet” dedi?



Partisini eritip eritmeyeceği tartışmalı bence. Şundan dolayı; eğer kendisini iktidar bloğunun önemli bir parçası olarak kabul ettirmiş olursa, ki, şu anda öyle gibi görünüyor çünkü Bahçeli bu teklifi ortaya attıktan sonra kendisiyle gayet saygılı bir ilişki kuruldu. Bunu da Erdoğan yaptı, oturttu Binali Yıldırım’la eşit muhatap haline getirdi. Şuna hamle etti Bahçeli; kendisini ve partisini bu iktidar bloğunun önemli bir aktörü haline getirdi. Böylece daha sonraki iktidar çözülmesi ya da devam eden güçlü bir iktidar bloğu içerisinde varlığını devam ettirecek bir pozisyon elde etti. Kişisel olarak liderliğini kurtardı.

Çünkü Erdoğan’ın diğer stratejisi ne olacaktı? Erdoğan şimdiye kadar sağdaki dört partiyi yuttu adeta. ANAP, DYP, Saadet Partisi ve HAS Parti liderlerini bakan veya “benim adamım” diye kullandığı adamlar haline getirerek. Bunun bir başkası başına gelecekti MHP’nin. İkincisi, kendi muhalefetiyle başı beladaydı Bahçeli’nin.

İşte Meral Akşener ve diğer başkan adayları… her iki durumdan da şu anda kurtulmuş durumda ve iktidar bloğunun saygın liderlerinden biri. Bence bu, neden böyle bir hamle yaptığı ve bu hamleden ne elde ettiği konusunda yeterli bir cevap veriyor. Artı, rant dağıtımından da faydalanacak. Cemaatten boşalan kadrolara AKP’nin hazır elemanı olmadığı için, örneğin emniyette MHP’li kadrolar yerleştiriliyorsa, sıkıntı yok. De ki yarın bu koalisyon çatladı, seçmeni orada duruyor.

Ama liderliği duracak mı? Muhalifler şu anda hamle yapamıyor görünüyorlar ama muhalefetin MHP tabanında da karşılığı yok mu?



Var tabii ama 15 Temmuz o işi de halletti. Çünkü Meral Akşener’in Fetullah Gülen’le ilişkilendirilmesi ve bunun hem hükümet nezdinde, hem Bahçeli, hem de genel kamuoyunda ve medyada işlenmesi… hatırlayın kongre süreci başladığında neredeyse bütün kanallarda MHP’li muhalifleri görüyorduk, bugün bir tanesini görüyor muyuz? Kongre sürecinin hukuksal tarafı da bitti, genel başkan adayları ihraç edildi. Bütün il delegelerini yeniden seçtiriyor Bahçeli. 2018’de kendi delegeleriyle kongre yapacak. MHP muhalefetinin en azından 2018’e kadar yapacağı hiçbir şey yok.

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