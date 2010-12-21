-ERDOĞAN, BAHÇELİ'DEN TAZMİNAT KAZANDI ANKARA (A.A) - 21.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı iki ayrı konuşmada, ''kişilik haklarına saldırıda bulunduğu'' iddiasıyla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli aleyhinde açtığı davada, 8 bin TL manevi tazminat kazandı. Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasına, Erdoğan'ın avukatı Muammer Cemaloğlu ile Bahçeli'nin avukatı Hamit Kocabey katıldı. Avukat Cemaloğlu, daha önceki iddialarını tekrarlayarak, davanın kabul edilmesini talep etti. Avukat Kocabey ise dava konusu beyanların eleştiri niteliğinde olduğunu savunarak, ''Her iki taraf da siyasetle uğraşan kişilerdir. Bu hususun da göz önüne alınmasını talep ediyor, davanın reddini istiyorum'' dedi. Yargıç Zerrin Berke, davayı kısmen kabul ederek, Bahçeli'nin yaptığı iki konuşma için yasal faiziyle birlikte toplam 8 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Davanın dilekçesinde, Bahçeli'nin 13 ve 20 Temmuz 2010 tarihlerinde yaptığı iki ayrı konuşmada, ''Erdoğan'ı ağır bir biçimde suçlayıcı ve aşağılayıcı ifadeler kullandığı'' ileri sürülmüştü. Dilekçede, ''söz konusu ifadelerle Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunulduğu'' iddia edilerek, Bahçeli'den yaptığı her bir konuşma için 20 bin TL olmak üzere yasal faiziyle birlikte toplam 40 bin TL manevi tazminat talebinde bulunulmuştu.