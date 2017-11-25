Erdoğan, Bahçeli ve Türkeş'i aradı

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ile telefonda görüştü.

CNN Türk'ten Murat Pazarbaşı’nın haberine göre, Cumhurbaşkanlığı kaynakları, bu iki görüşmenin MHP Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş’in doğumunun yüzüncü yılı vesilesiyle yapıldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’yle görüşmesinde Alparslan Türkeş’in bu ülke ve millet için yaptığı olumlu katkılara dikkati çekerek, kendisinin hayırla yad edilmekte olduğuna değindi.

Alparslan Türkeş’in oğlu Tuğrul Türkeş’le de ayrıca görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın merhuma Allah’tan rahmet dilediği kaydedildi.