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Erdoğan, Bahçeli ile telefonda Afrin'i görüştü

Erdoğan Bahçeli'ye duyarlılığından dolayı teşekkür etti

21 Ocak 2018 22:36

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli telefonda görüştü. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede Türk Silahlı Kuvvetlerince Afrin'e başlatılan Zeytin Dalı Harekatı konuşuldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak desteğini ifade eden MHP Genel Başkanı Bahçeli, gerçekleştirilen operasyonun son derece önemli olduğuna dikkati çekti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da Bahçeli’ye duyarlılığından dolayı teşekkür ettiği; terör tehdidine karşı uluslararası hukuka uygun biçimde gerçekleştirilen bu operasyonun ulusal güvenliğimizi güvenceye almanın yanı sıra bölge barışına da katkı sağlayacağına değindiği öğrenildi.

 

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