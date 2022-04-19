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Erdoğan, Bahçeli ile iftarda bir araya geldi

19 Nisan 2022 20:20

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile iftarda bir araya geldi.

İftar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda gerçekleştirildi.

İşte iftar ve öncesinden kareler:

 

Ayrıntılar geliyor... 

bahçelierdoğaniftar
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