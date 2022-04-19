Erdoğan, Bahçeli ile iftarda bir araya geldi

<html>\n<head>\n</head>\n<body>\n<p>Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip <strong>Erdoğan</strong>, MHP Genel Başkanı Devlet<strong> Bahçeli</strong> ile iftarda bir araya geldi.</p>\n<div id="habericerikDiv3" class=" v3HaberIcerikDiv ltr">\n<p>İftar, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Özbek Otağı'nda gerçekleştirildi.</p>\n<p>İşte iftar ve öncesinden kareler:</p>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2022/04/1650389016628-aa-20220419-27612566-27612559-cumhurbaskani-erdogan-mhp-genel-baskani-bahceli-ile-iftarda-bir-araya-geldi.jpg" alt width="600" height="400" /></p>\n</div>\n<div class="muhabirDiv">\n<div> </div>\n</div>\n<p><img style="display:block;margin-left:auto;margin-right:auto;" src="https://media-cdn.t24.com.tr/media/library/2022/04/1650388911083-aa-20220419-27612566-27612558-cumhurbaskani-erdogan-mhp-genel-baskani-bahceli-ile-iftarda-bir-araya-geldi.jpg" alt width="443" height="616" /></p>\n<p><em>Ayrıntılar geliyor... </em></p>\n</body>\n</html>