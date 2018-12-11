Erdoğan-Bahçeli görüşmesinin tarihi belli oldu

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın saat 16:00'da görüşeceğini bildirdi.

Çelik, Cemal Kaşıkçı ziyaretine ilişkin olarak da, "Gerçeği arıyoruz; kardeş Suudi Arabistan halkı, bu olayın açığa çıkmasından başka gayemiz yok" ifadesini kullandı.

Sözcü Çelik, MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın ABD senatosuna sunum yapmadığını belirterek, "Herhangi bir ABD senatosunun, herhangi bir organına ya da herhangi bir komisyonuna bir sunum söz konusu değildir" dedi.

Çelik, Rize Emniyet Müdürü'nün vurularak şehit edildiği olayla ilgili, 1"Cumhurbaşkanı şehit emniyet müdürümüzün ailesi ile görüştü. 2 yaralı ameliyatta durumları nispeten iyi" yorumunda bulundu.

Çelik'in açıklamaları şöyle:

- Cumhurbaşkanı yerel seçime yönelik değerlendirme yaptı.

- Her ne olursa olsun vandalizmle demokrasi bir arada yaşamaz. Biz, vandalizme de karşıyız, göstericilere karşı aşırı güç kullanılmasına da karşıyız.

- Haklı bir yere oturmayan bir konuşma. Türkiye'yi yönetmek gibi bir iddiası olmayan bir genel başkanın konuşması oalrak nitelendiriyorum. Seçilmişi darbe olarak gören zihniyet demokratik değil.

- Seçilmiş hükümete karşı alerjisi olan bir yaklaşım. Ne zaman bir vesayet ortaya çıksa CHP enerjisini akıtıyor.

- Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Bahçeli yarın saat 16.00'da bir araya gelecek.

- Gerçeği arıyoruz; kardeş Suudi Arabistan halkı, bu olayın açığa çıkmasından başka gayemiz yok