Erdoğan: BAE ile yatırımların arttırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyareti değerlendirdi. Erdoğan, "Körfez Bölgesi’nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz. İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:
"İmzaladığımız anlaşmaların ahdî zeminimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz"
"Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi hamdolsun, bugün başarıyla tamamladık.