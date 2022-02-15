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Erdoğan: BAE ile yatırımların arttırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduk

"Körfez Bölgesi’nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz"

15 Şubat 2022 23:15

Birleşik Arap Emirlikleri programının bugün tamamlandığını duyuran Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki ülke arasında yapılan görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların artırılması konusunda 'güçlü müşterek irade ortaya koyulduğunu bildirdi.
 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı ziyareti değerlendirdi. Erdoğan, "Körfez Bölgesi’nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz. İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.
 
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"İmzaladığımız anlaşmaların ahdî zeminimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz"

"Kardeş Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiğimiz ziyaretimizi hamdolsun, bugün başarıyla tamamladık.
 
Yaptığımız görüşmelerde ilişkilerin geliştirilmesi ve yatırımların arttırılması konusunda güçlü bir müşterek irade ortaya koyduk, toplamda 13 anlaşmaya imza attık. İmzaladığımız anlaşmaların ahdî zeminimizi daha da güçlendireceğine inanıyoruz.
 
Birleşik Arap Emirlikleri’nin güvenlik ve istikrarına destek veriyoruz. Körfez Bölgesi’nin güvenliğini kendi güvenliğimizden ayrı görmüyoruz. İş birliğimizde son dönemde sağlanan ivmeyi muhafaza etmek ve ileriye taşımak konusundaki iradenin karşılıklı olmasından ayrıca memnuniyet duyuyoruz.
 
Ortak çıkarlarımız ve bölgemizin istikbali için bu gayreti, karşılıklı saygı ve güven temelinde sürdürmekte kararlıyız."
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