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Erdoğan babasının mezarını taşıttı

Başbakan T Erdoğan, 1988’de vefat eden babasının Kulaksız Mezarlığı’ndaki naaşını annesinin kabrinin yanına taşıttı.

01 Kasım 2011 02:00



T24- Başbakan Tayyip Erdoğan, 1988’de vefat eden babası Ahmet Erdoğan’ın Kulaksız Mezarlığı’ndaki naaşını 7 Ekim’de vefat eden annesi Tenzile Erdoğan’ın Karacaahmet Mezarlığı’ndaki kabrinin yanına taşıttı.




Hürriyet'in haberine göre, Tenzile ve Ahmet Erdoğan, 23 yıl sonra yanyana gelirken, mezar taşlarında ikilinin doğum ve ölüm tarihleri yazıldı ve mezarların etrafı çiçekle süslendi.


Başbakan Erdoğan’ın annesi Tenzile Erdoğan 7 Ekim’de vefat edince eşinin bulunduğu Kulaksız Mezarlığı’nda defnedilmesi bekleniyordu. Ancak bizzat Erdoğan’ın yaptığı defin işlemleri sonucu anne Erdoğan 8 Ekim Cumartesi günü Fatih Camisi’nde kılınan cenaze namazı sonrası Karacaahmet Mezarlığı’nda Süleyman Hilmi Tunahan’ın mezarı yanında defnedilmişti.


Tenzile Erdoğan’ın eşinin yanına defnedilmemesi dikkat çekerken, Hacı Ahmet Erdoğan’ın naaşı ise bu arada Kulaksız Mezarlığı’ndan alınarak Karacaahmet’te eşinin yanına defnedildi.


İstanbul’da bulunduğu her gün Karacaahmet Mezarlığı’na giden Erdoğan en son 30 Ekim Pazar günü Karacaahmet Mezarlığı’nı ziyaret ederek anne ve babasının ruhuna Fatiha okudu.

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