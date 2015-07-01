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Erdoğan: Azınlık hükümeti Türkiye'nin sıkıntılarına çare olmaz

'Bir azınlık hükümetinin bir çare olamayacağı inancındayım. Millet bizi bu makama bizi ülkeyi güvenli limanlara götürmek için seçti'

01 Temmuz 2015 01:03

Eski milletvekilleriyle buluştuğu iftar programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bize düşen milletimizin takdirine saygı göstermektir. Anayasanın verdiği yetkiler çerçevesinde Türkiye'nin bu dönemi en sıkıntısız şekilde geçirmesini sağlayacağız. Azınlık hükümeti Türkiye'nin sıkıntılarına çare olmaz" dedi.

Meclis Başkanı'nın yarın belli olmasını umut ettiğini söyleyen Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde:

-40 yıllık siyasi hayatımızda gün oldu darbe tehditleriyle mevzuatlarla uğraşmak zorunda kaldık. Hamd olsun hepsini aştık. Bu dönem Meclis'te yer alamayan tüm arkadaşlarım için bu süreci bir yenilenme süreci olarak görüyorum. Millete hizmet yolunda emeklilik veya atıl durumda kalmak gibi bir durumu ben kabul etmiyorum.

-Siyasetin imkanları ve kabiliyetleri böyle dönmelerde çok daha fazla önem kazanır. Bugün Meclis'te temsil edilen siyasi partilerimiz bir imtihanla karşı karşıyadır.

-Her seçim gibi bu seçimde milletimizin takdir ettiği gibi şekillendi. Bir azınlık hükümetinin bir çare olamayacağı inancındayım. Millet bizi bu makama bizi ülkeyi güvenli limanlara götürmek için seçti. Bu sürecin en sağlıklı şekilde yürümesini diliyorum.

-Meclis Başkanlığı için birinci turda beklenen oldu. Yarın umut ederim ki Meclis Başkanımız belli olacak. Daha sonraki günlerde üzerimize düşen görevleri yerine getireceğiz.

-Küresel ekonomik krizi başta Yunanistan olmak üzere takip ediyoruz. Tüm bunlar Türkiye için iyi fotoğraflar değildir.

 

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