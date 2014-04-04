Erdoğan, Azerbaycan'da cemaat okulları için talepte bulundu mu?

Başbakan Tayyip Erdoğan Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev ile yaptığı basın toplantısında, ülkedeki cemaat okullarıyla ilgili şikayeti olup olmadığına ilginç bir cevap verdi.

Günübirlik bir ziyaret için Azerbaycan'ın başkenti Bakü'ye giden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan burada Devlet Başkanı Aliyev ile yaptığı görüşmeden sonra iki lider basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

Cemaat okullarının Azerbaycan'daki okullarına yönelik talepleriniz oldu mu?

Aliyev'e: Sizin değerlendirmeniz nedir?

Erdoğan:

Tabi benim buradaki ziyaretimin en önemli sebebi, bizim her seçim sonrası ilk ziyaretimiz Azerbaycan'adır. İkili münasebetlerimizi görüşmek durumundayız. Tabi ki ülkelerimizde herhangi bir sıkıntı varsa, ülkelerimizi rahatsız ediyorsa, bunları da aramızda değerlendiririz. Tanap kanalları açıldığı andan itibaren bütün dünya bunu çok yakından takip edecektir.

Aliyev:

Bizim ülkelerimiz daha da yakın olacak. Bizim siyasi imkanlarımız artacak. Ümit ediyorum ki 2018’de biz beraber açılışını yapacağız. Biz müttefikiz, dostuz, kardeşiz. Bizim aramızdaki sohbetler çok geniştir. Bizim ilişkilerimize zerre kadar zarar verecek herhangi bir adımı biz imkan vermedik, vermeyeceğiz, vermeyiz.

Partinizin nurculukla bağlı olduğu söylenir. Bununla ilgili ne söylersiniz?

Erdoğan:

Bu şimdi bana çok garip geldi. Bizim böyle bir bağlantımız söz konusu değil. bizim tek bağlantımız milletle. Yüzde 46 oyu alarak malum güven oylamasıydı bunu başardık. Biz halkımızın içerisinde herhangi bir ayrıma fırsat vermeyiz. Halkın genelini biz kucaklıyoruz. Kimisi ırkçılık kimisi bölgecilik yapıyor.