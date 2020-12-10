Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ermenistan halkı Karabağ'da yaşananlardan ders çıkarırsa bu, bölgede yeni dönemin başlangıcı olacak" dedi.

Erdoğan, Azerbaycan'da Zafer Geçidi Töreni'ne katıldı. Erdoğan törende yaptığı konuşmada, "Azerbaycan 44 gün süren destansı mücadele verdi. Kardeşim Aliyev, böylelikle merhum Haydar Aliyev'in kendisine vaziyet olarak bıraktığı arzusunu da yerine getirmiştir. Karabağ'ı anavatan ile buluşturan Azerbaycan ordusunun neferlerini tebrik ediyorum. Azerbaycan, kardeşim Aliyev’in dirayetli liderliği altında inşallah destan yazmaya devam edecektir." diye konuştu.

Erdoğan, "Bu zafer gününüzde sizlerle birlikte olmaktan büyük bahtiyarlık duyuyoruz. Şehit düşen yiğitlere Cenab-ı Allah'tan rahmet, gazilerimize acil şifalar diliyorum. Azerbaycan'ın hem askeri hem diplomasi alanında elde ettiği bu başarıda en büyük paylardan biri kıymetli kardeşim İlham Aliyev'e aittir. Azerbaycan inşallah destan yazmaya devam edecektir." düşüncesini dile getirdi.

“Türkiye, Azerbaycan'ın yürüttüğü mücadeleye en başından itibaren tüm kurum ve kuruluşlarıyla destek vermiştir”

Erdoğan, "Türkiye, Azerbaycan'ın yürüttüğü mücadeleye en başından itibaren tüm kurum ve kuruluşlarıyla destek vermiş, tüm imkânlarıyla Azerbaycanlı kardeşlerinin yanında olmuştur." ifadesini kullandı.

Erdoğan konuşmasında şunları kaydetti:

“Karabağ'ı 30 yıl boyunca sinemize yara eyledik”

"Kendimize her zaman Haydar Aliyev'in '2 devlet tek millet' şiarını rehber aldık. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ifadesiyle, ‘Azerbaycan’ın kederini kederimiz, sevincini sevincimiz bildik’ Karabağ'ı 30 yıl boyunca sinemize yara eyledik. Bu yaranın kapanmasının sevincini paylaşmak, bu şanlı zaferi birlikte kutlamak için aranızdayız.

Azerbaycan'ın topraklarını işgalden kurtarmış olması, mücadelenin bittiği anlamına asla gelmiyor. Mücadele çok daha farklı alanlarda devam edecek.

30 yıllık işgal döneminde bu bölgenin virane haline geldiğini, taş üstünde taş kalmadığını hep birlikte gördük. Bayrak asmaya bina dahi bulunamamıştır.

“Bütün bu tahribatın hesabının sorulması gerekiyor”

Bütün şehirler tarumar edilmiştir. Mezarlıklar bile tahrip edilmiş, camiler yıkılmıştı. Ermenilerin bazıları tarihi ve kültürel varlıkları da yağmaladılar. Bütün bu tahribatın hesabının sorulması gerekiyor.

100 masum sivil şehit edilmiş, anneler yavrusuz, çocuklar anasız-babasız bırakılmış, 416 kardeşimiz de yaralanmıştır. Savaş hukuku ağır biçimde ihlal edilmiş, insanlık onuru ayaklar altına alınmıştır. Her mecrada bunun hesabını sormak boynumuzun borcudur.

Yıllardır doğdukları yerlerden uzak kalarak memleket hasretiyle yanıp tutuşan 1 milyon kaçkın göçkün kardeşlerimiz toprakları için sabırsızlanıyor. Bu kardeşlerimizin hasretinin en kısa sürede sona ereceğine inanıyoruz.

“Ermenistan halkı diasporanın esaretinden kurtulmalı”

Dağlık Karabağ'a katliam ve gözyaşından başka hiçbir şey getirmeyenlerin artık akıllarını başlarına toplamaları gerekiyor. Ermeni yöneticiler halkın kaynaklarını Azerbaycan'ın topraklarını işgal altında tutabilmek için harcamıştır. Ermeni politikacıların barış ve istikrar konusunda cesur adımlar atmalarını temenni ediyoruz. Ermenistan halkının diasporanın esaretinden kurtulmasını diliyoruz.

“Ermenistan halkı Karabağ'da yaşananlardan ders çıkarırsa bu, bölgede yeni dönemin başlangıcı olacak”

Batılı emperyalistlerin gaz vermesiyle bir yere varılmayacağı görülmeli, ilişkiler yeniden ele alınmalıdır. Ermenistan halkı Karabağ'da yaşananlardan ders çıkarırsa bu, bölgede yeni dönemin başlangıcı olacaktır.

Aliyev kardeşim, Azerbaycan halkının yaşadığı onca acıya rağmen takdire şayan bir tavır sergilemektedir. İyi niyetli çabalarını biz de destekliyor, muhataplarınca değerlendirilmesini istiyoruz. Şehitlerimizin fedakârlıkları sayesinde Azerbaycan toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmiştir.

Laçin, Suşa, Kelpecer artık özgürdür. Şehitlerimizin fedakarlıkları sayesinde Azerbaycan toprak bütünlüğünü yeniden tesis etmiştir. Rabbime bizlere bu günleri yaşattığı için sonsuz teşekkür ediyorum. Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ artık anavatanı ile kucaklaşmış, 30 yıllık hasret son bulmuştur. Bundan sonra Türkiye ve Azerbaycan olarak bu toprakları daha gelişmiş, çocuklarımız için daha yaşanabilir yer haline getirmek için mücadele etmektir. Türkiye ve Azerbaycan sırt sırta verdiği müddetçe, Allah'ın izniyle başarıdan başarıya koşmaya devam edecektir.