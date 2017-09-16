Erdoğan, Aysel Tuğluk'un annesinin cenazesine saldırılması ile ilgili ilk kez konuştu: Dinimizde böyle bir şey yok!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, HDP milletvekili Aysel Tuğluk’un annesi Hatun Tuğluk’un cenazesine saldırı düzenlenmesi ile ilgili ilk kez konuştu. “Her şeyden önce bizim dinimizde, bizim değerlerimizde siz kalkıp da yani defnedilen bir insanın mezarına yönelik, seversin sevmezsin, böyle bir müdahale tarzı yoktur” ifadelerini kullanan Erdoğan, “Gerekirse uçak tahsis edelim, kendi topraklarında defnedebilsinler dedim” açıklaması yaptı.

“İçlerinde alkollü olanların olduğunu da bana bakanım söyledi” diyen Erdoğan “Adli ve idari süreç de biliyorsunuz başlatılmış vaziyette. Gerek İçişleri gerek Adalet Bakanlığımız da bunun takibini yapıyor” değerlendirmesinde bulundu.

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A Haber canlı yayınına konuk olan Erdoğan’ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

“Ben doğrusu bu süreci yakından takip ettim ve oraya gelen 20-25 kişilik grup, içlerinde alkollü olanların olduğunu da bana bakanım söyledi. Çok çok yanlış bir yaklaşım tarzı. Her şeyden önce bizim dinimizde, bizim değerlerimizde siz kalkıp da yani defnedilen bir insanın mezarına yönelik, seversin sevmezsin, böyle bir müdahale tarzı yoktur.

Böyle bir şeyi kabullenmek bizim dinimizde yok. Bunu yapamazsın, buna hakkın yok ama bunlar böyle bir yanlış yaptılar. Gerekirse uçak tahsis edelim, kendi topraklarında defnedebilsinler dedim.

Adli ve idari süreç de biliyorsunuz başlatılmış vaziyette. Gerek İçişleri gerek Adalet Bakanlığımız da bunun takibini yapıyor.”