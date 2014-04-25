Erdoğan: AYM eminim Anayasa'yı en doğru biçimde yorumlayacaktır

Başbakan Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi'nin 52. Kuruluş Yıldönümü için Anaysa Mahkemesi Haşim Kılıç'a gönderdiği kutlama mesajında, Anayasa Mahkemesi’nin Türkiye’nin demokratikleşmesi yolunda önemli sorumlulukları olduğunu belirterek, "Anayasa Mahkemesi de eminim Türkiye’nin gerçekleştirmekte olduğu demokratikleşme reformlarına paralel olarak Anayasa’yı en doğru biçimde yorumlamak suretiyle demokrasimizin temel hak ve özgürlüklerin güçlendirilmesine, Türkiye’nin geleceğe çok daha güvenle bakabilmesine katkıda bulunabilecektir" dedi.

Erdoğan mesajında "Demokratikleşme ve hukuk alanındaki reformlarla kaygıların aksine demokrasimiz daha da güçlenmştir. Türkiye değişim ve dönüşüm gösteren statükocu anlayışlara rağmen her alanda daha müreffeh bir seviyeye ulaşmıştır" ifadelerini kullandı.