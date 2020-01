Erdoğan: AYM, CHP'nin anayasa teklifiyle ilgili yapacağı iptal başvurusuna bir an önce karar verecektir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Meclis'ten geçen anayasa değişiklik teklifine ilişkin olarak, "Bu gece nasip olursa ülkemize dönüyorum ve ülkemize döndükten sonra öyle zannediyorum ki Meclis Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı'na parlamentodaki bu görüşmelerin neticesini ulaştırmış olması lazım. Bizler de değerlendirmemizi hemen yapacağız. Milletimin çünkü beklentisi budur, uzatmadan kararımızı hemen verip atılan bu kararlı adımı bizler de TBMM'ye tekraren göndereceğiz" dedi.

Erdoğan, CHP'nin, teklifin iptali istemiyle AYM'ye başvurma kararı almasıyla ilgili olarak, "Muhalefet AYM'ye başvurabilir. Bu konuda herhangi bir önleyici, 'Niye oraya gidiyorsun' demeye hakkımız yok. Bunlara da alışığız. AYM'ye çok sık gitmeye alışık anlayış da var ülkemizde. Temenni ederim ki bir an önce AYM de bu konuyla ilgili kararını verir çünkü milletimiz heyecanla artık bu konuda atacakları adımın hazırlığı içerisinde" diye konuştu.

Madagaskar'da konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Tarımda, eğitimde, endüstriyel çalışmalarda, enerjide neler yapabiliriz, bunları konuştuk. Yeraltı, yerüstü, altyapı, üstyapı ne gibi çalışmalar yapabiliriz bunları ele aldık. Malum 150 civarında iş adamıyla Madagaskar'a geldik. İş adamlarımız, Madagaskarlı iş adamlarıyla görüştü. Ve ben, değerli girişimcilerimizin Madagaskar'da çok şeyler yapacağına inanıyorum. Mültecilik anlayışıyla değil, "Kazan-Kazan" anlaşmasıyla yapacaklarını biliyorum. Bizim değerler silsilemizde böyle bir anlayış kesinlikle yok. 2015 yılı sonunda THY'nin seferlere başlamasıyla siyasi-ekonomik-ticari alanlarda önemli gelişmeler kaydedildiğine şahit oluyoruz. Madagaskar'ın zor bir dönemden geçtiği süreçte biliyorsunuz burada büyükelçilik açtık. Sağladığımız insani yardımlarla gerçek dostları olduğumuzu gösterdik. Bu dostluk anlayışımızla Madagaskar halkının zihinlerinde yer etmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Madagaskar'ın siyasi ve ekonomik istikrara kavuşması için değerli dostuma özellikle tebriklerimi sunuyorum. Sayın Cumhurbaşkanı'nın vizyonuyla Madagaskar'ın kalkınmaya devam edeceğine inanıyorum. Madagaskarlı dostlarımızın dediği gibi; birlik güçtür, kuvvettir. Doğruymuş. Bir ve beraber olduğunda bir ülkenin aşamayacağı hiçbir engel yoktur.

Geleceğe yönelik projeleri değerlendirdik, biraz sonra iş adamlarıyla bir araya geleceğiz. İlişkilerimizin büyükelçiliğimizin açılmasıyla ivme kazandığını görüyoruz. İki ülkenin gerçek potansiyelinin çok uzağında olan bir rakam var ortada, bunu artırmamız gerekiyor. Ticaret hacminin THY'nin seferleriyle daha da yükseleceğine inanıyorum. Ulusal kalkınma projesi hakkında da Cumhurbaşkanı'ndan bilgi aldım. Bu projeye Türk yatırımcılarının da ilgi duyacağına eminim.

"Biz FETÖ'den bir darbe yedik,

siz de yemeyin"

Altyapı yatırımları noktasında dünyada ikinci sırada olan müteahhitlerimizin yapacağı çok şey olduğuna inanıyorum. İnşallah bugün kıymetli dostumla beraber yatırımcılarımızı bir araya getirecek Türkiye-Madagaskar İş Forumu'na da iştirak edeceğiz. Değerli basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanı ile ülkemizde 15 Temmuz gecesi ülkemizde darbe girişiminde bulunan Fethullahçı terör örgütüyle mücadelemizi de konuştuk. Bu konu hakkında kıymetli dostuma bilgi ve belge verdim. Örgütün tasfiyesi konusunda beklentilerimi dile getirdim. Bu yapı, sadece Türkiye için tehdit değildir.

Şahsım ve başbakanı da hedef almak suretiyle ülkenin silahlarıyla kendi vatandaşlarımızı öldürmeye teşebbüs ettiler. 248 vatandaşımızı şehit ettiler. Bunlar şu anda dünyanın 170 noktasında bu faaliyetlerini sürdürüyorlar. Dostlarımıza diyoruz ki; bakın biz bir darbe yedik, siz de yemeyin. Bununla ilgili olarak Maarif Vakfımızı kurduk. Eğitim Bakanlığınızla vakfımız işbirliği yaparak gençliğinizi kurtarmak istedik. Gereken desteği vermeye hazırız. Sayın Cumhurbaşkanı'na da misafirperverlikleri sebebiyle çok çok teşekkür ediyorum. En yakın zamanda kendilerini de ülkemde ağırlamak istiyorum.

Soru&cevap

"Anayasa değişikliği teklifi

bu gece bize ulaşacaktır"

CHP teklifi AYM'ye taşıyacağını açıkladı...

Bu gece nasip olursa ülkemize dönüyorum ve ülkemize döndükten sonra öyle zannediyorum ki Meclis Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı'na parlamentodaki bu görüşmelerin neticesini ulaştırmış olması lazım. Bizler de değerlendirmemizi hemen yapacağız. Milletimin çünkü beklentisi budur, uzatmadan kararımızı hemen verip atılan bu kararlı adımı bizler de TBMM'ye tekraren göndereceğiz.

Muhalefet AYM'ye başvurabilir. Bu konuda herhangi bir önleyici, "Niye oraya gidiyorsun" demeye hakkımız yok. Bunlara da alışığız. AYM'ye çok sık gitmeye alışık anlayış da var ülkemizde. Temenni ederim ki bir an önce AYM de bu konuyla ilgili kararını verir çünkü milletimiz heyecanla artık bu konuda atacakları adımın hazırlığı içerisinde. Ülkemiz ve milletimiz için inşallah hayırlı olur diyorum.

Astana'da bir süreç gerçekleşti Suriye'deki çözüme ilişkin. Tarafların olumlu bir şekilde sonuçlandığı yönünde mesajlar da yayınlandı nasıl değerlendiriyorsunuz? Çözüm yakın mı?

Değerli arkadaşlar öncelikle Rusya Federasyonu, İran İslam Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti'nin heyetleri önce Moskova'da 20 aRALIK 2016 tarihinde yaptıkları ortak açıklama ile BM kararına uygun olarak Suriye Arap Cumhuriyeti hükümetiyle silahlı muhalif gruplar arasındaki görüşmelerin Astana'da başlamasını desteklediklerini belirttiler. Tabii Suriye ihtilafına askeri bir çözüm olmayacağına ve ihtilafın sadece BM kararının tamamının uygulanması temelindeki bir siyasi süreçle çözüleceğine inandıklarını belirttiler. Taraflar üzerindeki nüfuzlarını kullanarak tesis edilen ve yine BM kararıyla desteklenen ateşkes rejimini güçlendirmeye, ihlallerin asgari düzeye indirilmesine katkıda bulunmaya, insani erişimin önünün açılması ve Suriye'de sivillerin korunmasına çalışacaklarına karar verdiler. Toplantının hükümet ve muhalifler arasında doğrudan diyalog için zemin tesis ettiğini vurguladılar. Ve bu vesileyle bölgemizdeki bu sıkıntıların süratle aşılması da şüphesiz ki temennimizdir teşekkür ediyorum.

Şu gerçeği ortaya koymamız lazım Rusya ile ilişkilerimiz yeni değil ve Rusya ile bizim gerek savunma sanayinde, gerek ekonomik, gerek ticari, gerek ağırlık olarak, stratejik olarak doğalgaz ithalinde ciddi bir işbirliğimiz var. Bizim ticaret hacmimiz 38 milyar dolara kadar çıktı bir ara. Diğer ülkelerle bu rakamlara çıkan bir ticaret hacmimiz olmadı, şu an düşmüş vaziyette ama yine de yükselecektir. Turizmde Almanya'dan sonra Rusya yer almıştır. Almanya'yı da her an geçebilirler. Bizim bir de Rusya ile tarihi noktadaki ilişkilerimiz de çok çok ileri noktada. Bölge ülkeleri olarak Suriye'deki gelişmelerin gerek koalisyon güçleri olarak başta ABD olmak üzere, gerek bölgesel güç olması sebebiyle Rusya ile bu adımı attık. Biz ABD'ye de Astana ile ilgili çağrımızı yaptık ancak büyükelçilerini gönderdiler. Kürt vatandaşları konusunda ise yıllar yılı Suriye rejimi orada yaşayan Kürt kardeşlerimize pasaport dahi vermemiştir ve onları sürekli dışlamıştır. Ve ben kendisi ile görüşmelerimizin iyi olduğu dönemlerde niye pasaportlarını vermiyorsun, niye vatandaşın kabul etmiyorsun demiştim. Yaptık yapıyoruz diye beni aldatmıştı. Biz Kuzey Suriye'den tehdit almadığımız sürece bakışımız farklıdır, tehdit aldığımız sürece bakışımız farklıdır.

Bakın güvenli bölge ilan edelim deyip durdum. Bizde 3 milyon mülteci var bunları oralara yerleştirelim. Burada atmamız gereken adım eğit-donattır biz bunu yapıyoruz. Uçuşa yasak bölge ilan etmemiz lazım. Şu ana kadar bu sağlanamadı ve sağlanamadığı için de belli bir süreçten sonra ülkemizde olan bu saldırılara karşı Cerablus'tan operasyonlar başlattık. Şu anda El Bab çevresindeyiz. Amerika'daki yeni yönetimle koalisyon güçleri ne gibi adımlar atar bilemiyorum ama Astana neticeleriyle masaya yatırılmak suretiyle El Bab, Mümbiç ve Rakka'da yeni bir adım atılır ve DEAŞ, YPG ve PYD'ye karşı mücadele edilir.