Erdoğan ayakkabıyla Gül çorapla huzura çıktı

T24- İran'a resmi ziyaret yapan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dini lider Ayetullah Seyid Ali Hamaney'in huzuruna ayakkabıları çıkartılarak kabul edildi. 2009 yılında İran'a giden Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ise Hamaney ile aynı mekandaki görüşmeye ayakkabılarını çıkarmadan girmişti.









İran’ın başkenti Tahran’da önceki gün düzenlenen muhalefet gösterileriyle aynı zamanda İran ziyaretine başlayan Cumhurbaşkanı Abdullah Gül dün dini lider Ayetullah Seyid Ali Hamaney’i ziyaret etti.

İran Cumhurbaşkanı Mahmud Ahmedinejad ile Hamaney'i ziyaret Abdullah Gül'ün çorapları çekti. Bu durum, 26-27 Ekim 2009'da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı İran gezisini hatırlattı.











Başbakan Erdoğan'ın dini lider Ayetullah Seyid Ali Hamaney ile görüşmesinde ayakkabılarını çıkarmamıştı. Devlet bakanları Cevdet Yılmaz, Mehmet Aydın ve Zafer Çağlayan, Enerji ve Tabii Kaynakları Bakanı Taner Yıldız, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu’ndan oluşan heyet ile gerçekleşen İran gezisine damga vuran en önemli gelişme İran'ın nükleer programına verilen desteğin yinelenmesi olmuştu.