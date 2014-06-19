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Dünya

Erdoğan Avusturya gazetelerinin manşetinde: Hoş gelmediniz

Avusturya'ya giden başbakan Erdoğan, Almanya'da olduğu gibi buradaki gazetelerde de ‘Hoş gelmediniz’ manşetleriyle karşılandı

19 Haziran 2014 16:05

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Köln mitingi öncesinde Alman Bild gazetesinin attığı 'Hoş gelmediniz' manşetinin bir benzeri bugün de Avusturya basınında yer aldı.

Cumhuriyet’in haberine göre, Avusturya'nın Kurier gazetesi, "Seçim konuşmacısı olarak hoş gelmediniz" başlığını kullandı.

Gazete bu başlığını internet sitesinde yaptığı ankete dayandırdı. Ankete göre, vusturyalıların yüzde 70'inin Erdoğan'ın Viyana'da konuşmasına karşı olduğu belirtildi.

Yaklaşık bir milyon tirajlı Kronen Zeitung ise Başbakan Erdoğan'ın ziyaretiyle ilgili olarak 'Erdoğan Viyana'daki Türkleri bölüyor' manşetiyle çıktı.

Avusturya'nın Kurier gazetesinin Erdoğan için attığı o manşet: 

 

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