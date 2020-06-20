Erdoğan: Dünyada bizim kadar cephede aynı anda mücadele veren başka bir ülke yoktur

T24 Haber Merkezi

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) salgınında 'gelişmiş ülkelerin sağlık hizmetlerinde çuvalladığını' söylerken, "Türkiye sürecin altından başarıyla kalkmıştır" dedi. "Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran en önemli farklardan biri mücadeleyi sadece demokrasi, diplomasi, ekonomi, altyapı alanında vermemesidir; dünyada bizim kadar cephede aynı anda mücadele veren başka bir ülke yoktur" diyen Erdoğan, salgın tehlikesinin geçmesi için uygulanan önlemlere yönelik çağrısını yineledi.

Sağlık Bakanlığı Marmara Üniversitesi Hastanesi'nin açılış töreninde konuşan Erdoğan, "Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimizin altyapısını oluşturduk" derken, "Tabi bunlar görmek isteyen gözler, duymak isteyen kulaklar, konuşmak isteyen diller, hissetmek isteyen kalpler içindir. Kendi ülkesine, kendi halkına kör, sağır, dilsiz ve hissiz olanlara ne yapsak fayda etmez" şeklinde konuştu.

Türkiye'nin 'özenen' ülke olmaktan çıkıp 'özenilen' ülke olduğunu savunan Erdoğan, "Demokrasi ve kalkınma mücadelemizde yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye gelişmiş altyapısı, istikrarlı ve kararlı yönetimiyle yeni döneme en hazırlıklı girecek ülkelerin başında geliyor" ifadesini kullandı.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Böyle bir eseri ülkemize kazandırmamızın ayrıca önemi olduğuna inanıyorum. Türkiye'nin altyapı ve temel hizmetler alanında son 18 yılda kazandırdığımızın eserlerin değerini yeniden keşfediyoruz. Batı ülkelerindeki her şeyi, her hizmet ve ürünü çok kaliteli, bizde tam tersine her şeyi tam tersine kötü, pespaye görürler. Bunlar Batı karşısında ezik, kendi halkına karşı küstahtırlar. Yıllardır bu zihniyete eski Türkiye'nin artık olmadığını anlatmaya çalışıyoruz ama nafile. Adeta Nuh deyip peygamber demeyen inatla ülkelerini kötülemeyi sürdürüyorlar. Salgın döneminde yüzlerdeki makyajlar düşmüştür. Sağlık personelinden, ilaca kadar üretime dayalı her konuda gelişmiş ülkeler ciddi sıkıntılar yaşamışlardır.

"Aynı ülkeler sağlık hizmetlerinde de çuvalladı. Türkiye ise Avrupa'daki toplam kapasiteye yaklaşan yoğun bakım yatak sayısı, 1 milyon 100 bini bulan sağlık personeli sayısıyla bu sürecin altından başarıyla kalkmıştır. Ne hastane koridorlarında çaresizce çırpılan insan görüntüleri, ne iş yükünün altında yıkılıp kalan sağlık personeli manzaraları yaşadık. Ülkemizde hastanede tedavi olup evine döndükten sonra tüm malını mülkünü satsa ödeyemeyeceği sağlık faturaları karşısında dehşete düşen insan görüntüleri olmadı. Türkiye dünyada eşine az rastlanır genel sağlık sigortası sistemiyle vatandaşlarına ücretsiz hizmet sunabilir bir ülke haline gelmiştir.

"İstanbul Havalimanı'mızdan barajlarımıza, bugün de Kars Barajı'nın açılış törenini gerçekleştirdik, oradan geliyorum. Orman varlığımızı artırmaktan eğitime kadar her alanda benzer neticeler elde ettik. Tabi bunlar görmek isteyen gözler, duymak isteyen kulaklar, konuşmak isteyen diller, hissetmek isteyen kalpler içindir. Kendi ülkesine, kendi halkına kör, sağır, dilsiz ve hissiz olanlara ne yapsak fayda etmez. Milletimiz kendisine getirdiğimiz hizmetleri, kazandırdığımız hizmetleri gösterdiğimiz için hep yanımızda yer aldı. Bundan sonra da hizmet siyasetine kesintisiz devam edeceğiz.

"Türkiye'yi diğer ülkelerden ayıran en önemli farklardan biri mücadeleyi sadece demokrasi, diplomasi, ekonomi, altyapı alanında vermemesidir. Dünyada bizim kadar cephede aynı anda mücadele veren başka bir ülke yoktur. Sokakları karıştırarak milli birlik ve beraberliğimize saldırdılar. Milli iradenin göreve getirdiği hükümeti yıkmak için yapmadıklarını bırakmadılar. Yargı-emniyet kumpasıyla bileklerimize kelepçe takmayı hayal ettiler. Sınırlarımıza yığdıkları çapulcuları kullanarak vatanı parçalamayı denediler. Darbe girişimiyle doğrudan hayatımıza kast ettiler. Ekonomik tuzaklarla diz çöktürüp bizden kurtulmak istediler. İçerde ve dışarda kumpaslar vasıtasıyla kendi senaryolarını tedavüle sokmaya çalıştılar. Her seferinde milletimizin iradesine çarpıp geri döndüler.

"Biz mücadelemizi bir adım daha öteye taşıdık. Vesayete karşı demokrasiyi güçlendirdik. Terör örgütlerinin saldırılara karşı güvenliğimizi güçlendirdik. Irak, Suriye, Akdeniz'e kadar tüm sınırlarımızda tehditleri kaynağında yok edeceğimiz yeni bir güvenlik paradigması icat ettik. Büyüyemi, istihdamı, teknolojiyi yükselttik. Bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını göz ettik. Türkiye'yi dünyanın en büyük 10 ekonomisi arasına sokma hedefimizin altyapısını oluşturduk.

Türkiye'yi özenen ülke olmaktan çıkarıp özenilen ülke haline getirdiğimiz için Rabbimize sonsuz hamdü sena ediyoruz. Demokrasi ve kalkınma mücadelemizde yeni bir döneme giriyoruz. Türkiye gelişmiş altyapısı, istikrarlı ve kararlı yönetimiyle yeni döneme en hazırlıklı girecek ülkelerin başında geliyor. Geçmişte benzer fırsatları kendi iç kavgalarında tükettiği için kaçıran Türkiye, bu sefer hak ettiği yere gelecek. Önümüzdeki kısa vadeli bir sıkıntıyı aşmamız gerekiyor. Salgın musibetini ülkemizden ne kadar çabuk uzaklaştırırsak o derece hızlı yol alırız. Yapmamız gereken salgını yenmek için gereken kurallara uymaktır.

"Son günlerde vaka ve vefat sayılarında bir miktar artış gözleniyor. Israrla üzerinde durduğumuz bir husus var, maske, mesafe, temizlik. Bu ilkeleri küçük bir takdim ile temizlik, maske, mesafe olarak değiştirerek tekrarlamak istiyorum. Temizlik, maske, mesafe; yani TMM, yani tamam.

"Gönül arzu ederdi ki, ekranda izledik, bugünkü hastane açılışını kendi mekanında yapsaydık fakat bu Covid-19 sebebiyle bunu orası da bir tabi acil durum mekanı olduğu için, oraya girmek bir sıkıntı olabilirdi, onun için böyle bir açık mekanda bunu tedbiren yapıyoruz. Hastanemizin şehrimize kazandırılmasında emeği geçenleri kutluyorum. MArmara Üniversite'miz ile Sağlık Bakanlığı'mızın kazandırdığı hastanemize Prof. Dr. Asaf Ataseven hocamızın adını vermeye karar verdik. İnşallah onun adıyla burayı anacağız."