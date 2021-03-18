Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Michel ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula Von der Leyen ve Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Charles Michel ile yarın video konferans yöntemiyle bir görüşme gerçekleştireceği açıklandı.

Bir AB yetkilisi AFP'ye yaptığı açıklamada, görüşmede Türkiye ile Yunanistan arasındaki bu hafta içinde yapılan siyasi istişare toplantısının ele alınmasının beklendiğini belirtti.

Yetkili, "Görüşmede, Türkiye ile Yunanistan arasındaki toplantı, Kıbrıs'ta çözüm sürecinin yeniden başlatılmasına dair girişimler ve Libya'daki son durum gibi bölgesel gelişmelerin ele alınması bekleniyor" dedi.