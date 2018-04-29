Erdoğan: Avrupa Birliği'nden kopmak gibi bir derdimiz yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brüksel ziyareti öncesi "Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden kopmak gibi bir dedi olmadığını" söyledi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, AB'den ise "kendi üzerine düşen görevi yerine getirmelerini" beklediklerini söyledi.

Erdoğan, "AB Türkiye'yi kendi kapısında dilenci mesafesinde göremez; böyle bir hakkı da yok" dedi.

Erdoğan, Brüksel'de zirve öncesinde AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker ile yapacakları ortak görüşmede Türkiye-AB ilişkilerindeki son durumu ele alacaklarını belirtti:

"'Siz Türkiye'den ne bekliyorsunuz?', onu soracağız. AB, 'Türkiye kendisi çekilsin', bunu bekliyor havasında. Biz de diyoruz ki, 'Böyle bir şey varsa kararı siz verin. Biz de işinizi zorlaştırmayız'."

Manchester kentinde gerçekleşen saldırıya değinen Erdoğan, 'İngiltere'nin terörle mücadelesine desteği sürdüreceklerini belirttiklerini' söyledi.

"Küresel meseleler ancak küresel bir işbirliğiyle çözüme kavuşturulabilmelidir" diyen Erdoğan, "Benim teröristim senin teröristin" anlayışının devam ettiğini savundu.

Cumhurbaşkanı terörün panzehirinin dayanışma olduğunu vurgularken, NATO'ya anlık istihbarat paylaşımı konusunda daha faal olması çağrısında bulundu.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 3. Olağanüstü Büyük Kongresi sonrası yeniden partinin genel başkanı ilan edilen Erdoğan, partide yapılması beklenen değişikliklere de açıklama getirdi.

"Brüksel ziyareti sonrası Merkezi Yürütme Kurulu'nu (MYK) belirlemiş olacağız" diyen Erdoğan, sözlerine şöyle devam etti:

"Buna göre, bakanlıklardan 2019'a kadar devam edecek bir yol haritası istenecek. Cumhurbaşkanlığı'nda ve partide oluşturulacak ekiplerde ise, bu yol haritalarının takibi gerçekleşecek".

Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhalefet partisi CHP'nin, Gülen Cemaati'yle bağlantısı olduğu iddia edilen siyasilere yönelik "temizlik yapılmadığı" yönündeki iddialarına da yanıt verdi.

Erdoğan, bu iddiaların somut olarak ortaya konulması gerektiğini ifade etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın damadı Faruk Kavurmacı, 'FETÖ soruşturmaları' kapsamında tutuklanmış, ardından sağlık sorunları gerekçesiyle tahliye edilmişti.

Erdoğan, Kavurmacı'nın AKP'de bir yeri olmadığına dikkat çekerek, "yargıyla alakalı bir sorun" olduğunu söylediği bu gelişmeyle ilgili partiye fatura kesmeye kimsenin haddi olmayacağını kaydetti.