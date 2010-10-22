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Dünya

ERDOĞAN ATİNA'DA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSINDA  ATİNA (A.A)

22 Ekim 2010 13:44

-ERDOĞAN ATİNA'DA İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONFERANSINDA  ATİNA (A.A) - 22.10.2010 - Yunanistan'ın başkenti Atina'da, Akdeniz İklim Değişikliği Girişimi Konferansı, Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu'nun yaptığı açılış konuşmasıyla başladı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı konferansta konuşan Papandreu, iklim değişikliğinin çevre kalkınmasıyla sentezlenerek ele alınacağını söyledi. Türkiye'nin Başbakan Erdoğan tarafından en üst düzeyde temsil ediliyor olmasının, iki komşu ülkenin anlaşmazlıklarını bölgedeki ortak tehdide karşı birlikte çalışmak için bir kenara koyabileceklerinin göstergesi olduğunu söyleyen Papandreu, Türkiye ile Yunanistan'ın iklim değişikliği gibi çok önemli bir konuda birleşmiş olmalarına dikkati çekti. Liderler ile imzalanacak Akdeniz İklim Değişikliği Girişimi Deklarasyonu'nun hedefinin, Akdeniz bölgesinde gelecek nesillerin de var olan nimetlerden faydalanabilmesi olduğunu belirten Papandreu, Atina'daki toplantının bu yönde atılacak olan adımların belirlenmesini sağlayacağını kaydetti.

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