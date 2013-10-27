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Erdoğan: Ateistin de hukukunu koruyacağız

Başbakan Erdoğan: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı altında hepimiz toplandık. Bugünün hayallerini hedef yapacağız, tek tek gerçeğe dönüştüreceğiz

27 Ekim 2013 15:23

Van'da konuşan Başbakan Erdoğan, ülkede yaşayan herkesin hukukunu koruduklarını belirterek, "Ateistin de hukukunu koruyacağız" dedi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan , Van’ın Özalp ilçesinde toplu açılış töreninde konuşma yaptı.

Başbakan Erdoğan’ın konuşmasından satır başları şöyle:

Biz laf üretmiyoruz. Biz kuru ideolojilerin peşinde koşmuyoruz. Biz gerilim siyaseti istemiyoruz. Bizim davamız hizmettir. Bizim fikrimiz, zikrimiz hizmettir. Bizim ideolojimiz hizmettir. Kalkınma ve huzur iç içe olur. 11 yıl boyunca bunun mücadelesini verdik.

Geçmişin hatalarından sakınacak geleceği birlikte inşa edeceğiz. Silah demokrasinin yolu değildir.

Şiddet demokrasinin yolu değildir, molotofkokteylleri demokrasinin yolu değildir. Ne biliyorsak bunları masada konuşalım.

Sandık gelecek, hür ve özgür irademizle kararımızı verelim. Herkes de bu karara saygı duysun.

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı altında hepimiz toplandık. Bugünün hayallerini hedef yapacağız, tek tek gerçeğe dönüştüreceğiz.

Baharı kışa çevirmek isteyenler var. Kara kışı ve karanlığı özleyenler var. Huzurdan, barıştan, kardeşlikten rahatsız olup gençlerimizi ölüm tuzağına çekmek isteyenler var.

Terörden şiddetten medet umanlara fırsat vermeyeceğiz. Silah ve şiddet hiçbir meseleyi çözmez. Silahın, şiddetinin araya girmesine izin vermeyeceğiz. Bu bahar ikliminin bozulmasına izin vermeyeceğiz."

 

Ateistin de hukukunu koruyacağız

 

Erdoğan, “Yol geçecekse cami yıkarız, daha güzelini inşa ederiz” şeklindeki sözlerini eleştiren MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ’ye yanıt verdi:

Biz bir ifadeyi kullanırken bütün değerlerimizi bilerek, yaşayarak kullanırız. Cami yıkmak, gerekirse ifadesiyle kullanılmıştır. Daha güzelini yaparız ifadesiyle kullanılmıştır. Cami yapmanın yanında bunu yaşarız.

Biz bu ülkede kim varsa hepsinin iktidarıyız. Hepsine hizmet bizim görevimizdir. Müslümanın da iktidarıyız, Hristiyanın da iktidarıyız, Musevinin de iktidarız.

Herkesin hukukunu koruduk, koruyacağız. Hatta ve hatta Ateistin de hukukunu da koruyacağız.

 

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