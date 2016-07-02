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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben bu Twitter'a falan karşıyım

Erdoğan, havalimanındaki saldırının ardından taksicilerin fazla para istemesinin sosyal medya üzerinden duyurulmasına ilişkin konuştu

02 Temmuz 2016 21:18

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 28 Haziran'da bombalı ve silahlı saldırıların meydana geldiği Atatürk Havalimanı'nda incelemelerde bulundu. Ziyaretten sonra açıklamalarda bulunan Erdoğan, taksicilerin saldırıdan sonra havalimanından güvenli bir yere gitmek isteyenlerden fazla para talep etmesinin sosyal medya üzerinden duyulmasına değinen Erdoğan, “Biliyorsunuz ben bu sosyal medyaya karşıyım. Bundan dolayı da bana çok saldırı da oldu. Ben bu Twitter'a falan hepsine karşıyım ve bunları paylaşmıyorum” dedi.

Erdoğan'ın sözleri şöyle:

"Biliyorsunuz ben bu sosyal medyaya karşıyım. Bundan dolayı da bana çok saldırı da oldu. Ben bu Twitter'a falan hepsine karşıyım ve bunları paylaşmıyorum. Kendim de kullanmıyorum. Benim adıma kullananlar var, o ayrı mesele. O ahlaksızlığı yapanların ahlaksızlığı kendi üzerinedir. Bunları hiç takmayın" 

 

 

Erdoğan'a ziyaretinde, İçişleri Bakanı Efkan Ala, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, ve İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan eşlik etti.

Saldırıda yaşamını yitiren havalimanı çalışanlarının fotoğraflarının bulunduğu dış hatlar gidiş terminalindeki anma alanını ziyaret eden Erdoğan, burada dua etti.

Daha sonra saldırının yaşandığı alana giden Erdoğan, burada yetkililerden bilgi aldı. Erdoğan'a THY Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, TAV Havalimanları Üst Yöneticisi (CEO) Sani Şener ve TAV Havalimanları Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın da eşlik etti.

Havalimanındaki yolcularla bir süre sohbet eden Erdoğan, bazılarıyla fotoğraf çektirdi, çocuklara da oyuncak hediye etti.

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