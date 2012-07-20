Erdoğan, Ataşehir Mimar Sinan Camii'ni açtı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ataşehir'de yapımı tamamlanan Mimar Sinan Camii'ni ibadete açtı. Erdoğan, İstanbul'un Avrupa yakasında Süleymaniye, Sultanahmet ve Şehzade Camii gibi 'Selatin Camiler' olmasına rağmen Anadolu yakasının bu güne kadar böyle bir camiye sahip olmadığını söyledi. Mimar Sinan Camii'nin Anadolu yakasının ilk 'Selatin Camii' olduğunu ifade eden Erdoğan, Anadolu yakasında da birkaç tane Selatin Cami olması için harekete geçtiklerini dile getirdi.

Batı Ataşehir Camii ve Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından yapımı tamamlanan Ataşehir Mimar Sinan Camii'nin resmi açılışı törenle yapıldı. Törene; Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ve Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bonga Ondimga ve Irak Ulusal Meclis Başkanı Usame Nuceyfi'nin yanı sıra Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz, Gümrük ve Ticaret Bakanı Hayati Yazıcı, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Törende konuşan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasına caminin yapımında emeği geçen hayırseverleri tebrik ederek başladı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'a cami yapımında gösterdiği titiz takipten dolayı teşekkür eden Erdoğan, caminin Mimarı Hilmi Şenak'a da ayrıca teşekkür etti.

İstanbul'un Avrupa yakasında Süleymaniye, Şehzade Camii, Sultanahmet gibi çok sayıda 'Selattin Cami' bulunduğunu aktaran Başbakan Erdoğan, Anadolu yakasında böyle bir caminin eksikliğinin hissedildiğini dile getirdi. Erdoğan, "Fakat bu yakada böyle bir Cuma Camii, bir Selatin Camii mevcut değildi. Arzu ettik ki bu yakada da böyle birkaç tane Selatin Cami olması lazım. Bu kararı verdik. Tabii Ataşehir gelişiyor, gelişti. Bu noktalara geldi." dedi.

Erdoğan, cami yapımı sırasında gösterdiği kolaylıktan dolayı Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi'ye de teşekkür etti. Erdoğan şöyle konuştu: "Zira bir olmaya mecburuz. Birlikte olmaya mecburuz. Birlikte Türkiye'yi, İstanbul'u inşaya, imara mecburuz. Mimar Sinan adına, ona adeta torunları olarak böyle bir eseri inşaa etmek şüphesiz ki bizlerin göreviydi. Onun hatırasına yönelik böyle bir eser ülkemizde ne yazık ki olmadı. İlk defa oluyor. Şunu söylüyorum; Ya Rab! camilerimizi cemaatsiz, Kur'an'sız, minarelerimizi de ezansız bırakma! diyorum' "

"Şüphesiz ki birbirimizi sevmek imanımızın gereğidir." diyen Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Onun için birbirimiz sevmeye mecburuz. Birbirimizi dışlayamayız, birbirimizi ötekileştiremeyiz. Dayanışma içinde olacağız, birlik içinde olacağız ve her yönüyle Türkiye çok daha farklı olacak. Allah'tan bizi Ramazan'a kavuşturduğu gibi bayrama da birlik, beraberlik içinde kavuşturmasını niyaz ediyorum. Ramazan Bayramı'nın tüm insanlık için, İslam dünyası için ülkemiz için birliğe, beraberliği, barışa vesile olmasını temenni diyorum."

Irak Ulusal Meclis Başkanı Nuceyfi ise, Türkiye'nin medeniyetlerler inşaa ederken aynı zamanda insaniyet de inşaa ettiğini ifade etti. Nuceyfi, "Bu güzel camilerle bizim de bu zor günümüzde Türkiye'nin bu rolüne ihtiyacımız var. İnşallah İslamiyet'in ve insanlığın yeniden inşası için hem Türkiye'de hem Irak'ta hep beraber yeni medeniyetler inşa edeceğiz. Türk halkının İslam'a ve dinine sahip çıkması bizim aynı zamanda kendilerine daha fazla hayran olmamızı sağlıyor." dedi.

Gabon Cumhurbaşkanı Ondimga: Allah Türkiye'yi korusun

Nuceyfi'den sonra kürsüye çıkan Gabon Cumhurbaşkanı Ali Bongo Ondimga da şunları söyledi: "Güzel ülkenize geldiğimden beri katıldığım faaliyetlerden en anlamlısı ve en kutsalı bugünkü törendi. Büyük Türk milleti tarih boyunca hepimize önderlik etti. Bugün de sizinle birlikte olmak istiyoruz. Bugün bu güzel yapıyla da anladığımız Türkiye eskiden olduğu gibi bugün de dünyayı aydınlatmaya devam edecek. Allah Türkiyeyi korusun." dedi.

Konuşmaların ardından Başbakan Erdoğan, konuk Cumhurbaşkanı Ondimga'ya ve Irak Ulusal Meclis Başkanı Nuceyfi'ye üzerinde caminin minyatürü bulunun çini tablo hediye etti. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez'in yaptırdığı duanın ardından Başbakan Erdoğan ve beraberindekiler caminin kurdelasını kesti.

Yapımı 2 yıl sürdü

Yapımı yaklaşık 2 yıl süren Ataşehir Mimar Sinan Camii'nde gelenekten geleceğe uzanan klasik Türk Mimari teknikleri kullanıldı. İnşaatın yapımında geleneksel metodlarla bu günün teknolojisini birleştiren bir yöntem uygulandı. Caminin ibadethane ve avlu alanlarının alt kısmında konferans salonu, eğitim odaları, satış birimleri ve 270 araç kapasiteli otopark da bulunuyor. Mimar Sinan Camii, 42 metre kubbe yüksekliğinin yanı sıra 27 metre ana kubbe çapına sahip ve 72 metre yüksekliğinde 3 şerefeli 4 minareden oluşuyor. Caminin ana kubbesine Fatır suresinin 41. Ayeti, yarım kubbelerine ise Furkan Suresinin ilk altı ayeti yazıldı. 10 bin cemaat kapasitesine sahip Mimar Sinan Camii dış alanıyla yaklaşık 4 bin metrekare üzerine kuruldu. Camii yaklaşık 40 milyon TL'ye mal oldu.