Erdoğan Astana'da Ruhani ve Maduro ile görüştü

Kazakistan’ın başkenti Astana’da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile de bir araya geldi.

İslam İşbirliği Teşkilatı 1. Bilim ve Teknoloji Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kazakistan’ın başkenti Astana’da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Maduro ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astna temasları kapsamında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü.

Diğer temaslar

İslam İşbirliği Teşkilatı 1. Bilim ve Teknoloji Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kazakistan’ın başkenti Astana’da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi Bakir İzzetbegoviç, Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Gine-Bissau Başbakanı Umaro Sissoco Embalo ile de bir araya geldi.