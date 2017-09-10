T24 LogoT24 Logo
Gündem

Erdoğan Astana'da Ruhani ve Maduro ile görüştü

Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı 1. Bilim ve Teknoloji Zirvesi'ne katıldı

10 Eylül 2017 17:58

Kazakistan’ın başkenti Astana’da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi. Erdoğan, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile de bir araya geldi.

İslam İşbirliği Teşkilatı 1. Bilim ve Teknoloji Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kazakistan’ın başkenti Astana’da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile bir araya geldi.

Maduro ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Astna temasları kapsamında Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile görüştü. 

Diğer temaslar 

İslam İşbirliği Teşkilatı 1. Bilim ve Teknoloji Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Kazakistan’ın başkenti Astana’da temaslarını sürdüren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyinin Boşnak Üyesi Bakir İzzetbegoviç, Bangladeş Cumhurbaşkanı Abdul Hamid, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Gine-Bissau Başbakanı Umaro Sissoco Embalo ile de bir araya geldi.

ETİKETLER

ErdoğanRuahaniMaduroAstanaKazakistan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: CHP'nin muhafazakârları anlamaya çalışması önemli ama...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24