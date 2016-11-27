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"Erdoğan, aslında spiker olmak istiyormuş"

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Erdoğan’ın, 21 yaşlarında spiker olmak için TRT Ankara Radyosu’nun sınavına girdiğini söyledi

27 Kasım 2016 04:55

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, TBMM Genel Kurulu’nda, ataması yapılmayan öğretmenlerle ilgili konuşmasında, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da gençlik yıllarında spikerlik sınavına girdiğini ancak elendiğini söyledi ve “Keşke spiker olsaymış. Cumhurbaşkanlığından daha iyi spikerlik yapabileceğini düşünüyorum” dedi. Milli Eğitim Bakanlığı’nın teşkilat yapısı ile çeşitli eğitim yasalarında düzenleme öngörülen tasarının üzerinde söz alan CHP’li Emir, AKP’nin 14 yıllık iktidarında izlediği eğitim politikalarını eleştirdi. 

 

Cumhurbaşkanı spikerlik sınavına girmiş 

 

Ataması yapılmayan öğretmenlere ilişkin bilgiler veren Emir, AKP sıralarına dönerek “Siz geldiğinizde atanamayan öğretmen sorunu yoktu ama bugün 400 bin atanamayan öğretmen sorunu varsa sorumluluğu kimin sırtındadır? Elbette iktidarın sırtındadır. Değerli arkadaşlar; öğretmenler atanamadıkları için bir sürü başka işlerde çalışmak zorundalar. Polis olanlar var; polis olup şehit olanlar var benim bölgemden de; madenlerde çalışanlar var; işportada çalışanlar var” dedi.

Herkesin istediği mesleği yapabilmesinin önemine işaret eden CHP’li Emir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 21 yaşlarında spiker olmak için TRT Ankara Radyosu’nun sınavına girdiği ve elendiğini anımsatarak, “Bakın ben bir gazetede okudum, Sayın Cumhurbaşkanımız spiker olmak istiyormuş ve TRT’nin spikerlik sınavına girmiş, ilk tercihi spiker olmakmış. Bence, keşke kazansaymış, spiker olsaymış; cumhurbaşkanlığından daha iyi spikerlik yapabileceğini düşünüyorum” dedi.

 

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