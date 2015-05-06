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Erdoğan, 'Aslan yattığı yerden belli olur' dedi, 'Ak Saray'ın maliyetini açıkladı

'Kılıçdaroğlu, sen şimdi her yıl bu sarayı nereden bulacaksın?'

06 Mayıs 2015 11:52

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, maliyeti, mimarisi ve hukuki statüsü üzerindeki tartışmaların halen sürdüğü, yeni Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın maliyeti için “Ben üst tonda koyayım 1 milyar dolar olsun” dedi.

Tekirdağ’da düzenlenen (5 Mayıs 2015) toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘Ak Saray’ın maliyetiyle ilgili sözlerini eleştirdi.

Erdoğan, ”Cumhurbaşkanlığı seçimde muhalefetteki partiler ‘Çankaya’ya çıkamaz’ diyordu. Ne oldu sonra, millet bizi oraya gönderdi. Ama bu arada Beştepe bitmiş oldu. Hayırlı olsun dedik. Başbakan Çankaya’ya, biz de Beştepe’ye gittik. Onu da hazmedemediler. Kaynak soruyorlar ana muhalefet partisinin liderine. Kaynak saray diyor. Sarayın maliyetine 50 milyar dolar diyor. Ben üst tonda koyayım 1 milyar dolar olsun” diye konuştu.

 

‘Aslan yattığı yerden belli olur’

 

‘Saray’ın kalıcı bir yatırım olduğunu söyleyen Erdoğan şunları söyledi:

“Sen şimdi her yıl bu sarayı nereden bulacaksın. 50 milyar dolar diyor böyle saçmalık olur mu? Biz yatırım yapıyoruz. Bu yatırım değil, kalıcı yatırım anlık değil. Aslan yattığı yerden belli olur, bunu böyle bileceksin. Bunlar şahsımın değil, bugün ben, yarın başkası. Bugün Erdoğan, yarın başka fani olacak. Kalıcı olan sadece Allah’tır. Bunu böyle bilmemiz lazım.” 

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