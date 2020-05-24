Erdoğan askerlerin bayramını kutladı: Mücadelenizi milletimiz asla unutmayacaktır

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'daki birliklerde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la telefonla görüşerek mehmetçiğin bayramını kutladı.

Erdoğan, “Gerek terörle mücadelede gerek Barış Pınarı Harekatı'nda gerek Afrin ve İdlib’deki kahramanca mücadelenizi milletimiz asla unutmayacaktır” dedi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin komuta kademesi, geceyi hudut hattında geçirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Hatay'daki birliklerde incelemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Akar'la telefonla görüştü. Mehmetçiğin bayramını kutlayan Erdoğan, "Gerek terörle mücadelede gerek Barış Pınarı Harekatı'nda gerek Afrin ve İdlib’deki kahramanca mücadelenizi milletimiz asla unutmayacaktır" dedi. Erdoğan, "Ülkemizin tüm denizlerinde, Akdeniz’de verdiğiniz bu mücadeleyi şahsım, milletim adına en kalbi duygularla tebrik ediyorum" diye konuştu.