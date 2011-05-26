Erdoğan: Askeri ve sakıncalı

T24 - TSK’nın iki tatbikat iptali kararı sonrası merak edilen konu gerekçelerdi. Başbakan Erdoğan bu konuda ilk kez konuştu ve “Her şeyin gerekçesi açıklanır mı?” dedi. Aynı dakikalarda Genelkurmay’dan da ‘askeri nedenler' açıklaması geldi.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın yürüttüğü Denizkurdu-2011 yaklaşık 10 günden bu yana Ege Denizi’nde devam ediyor. Tatbikatın 25 ve 26 Mayıs tarihlerinde Ege Denizi’nde gece yapılacak Seçkin Gözlemci Günü iptal edildi. Bu güne Genelkurmay Başkanı, Kuvvet Komutanları ve çok sayıda yabancı konuğun da katılması planlanmıştı.



Kara, hava ve deniz kuvvetleri unsurlarının müşterek uygulaması ve yaklaşık 5 bin askerin katılımıyla gerçekleştirilmesi planlanan Efes-2011 ise, en geniş kapsamlı milli tatbikat konumunda. Efes-2011, jenerik senaryo üzerinden amfibi birliklerin karaya çıkarma yapması, hava kuvvetlerinin hedefleri bombalaması ve zırhlı birliklerle karada operasyon gerçekleştirmesi gibi çeşitli harekatları kapsıyordu.



Ege Denizi’nde yapılacak Denizkurdu-2011 ve Efes-2011 tatbikatlarına gelen sürpriz iptal kararı kadar gerekçelerin açıklanmaması kamuoyunda merak uyandırmıştı.



Konu, bu merakı gidermesi muhtemel isimlerden Başbakan Erdoğan soruldu ve o da "Her şeyin gerekçesi açıklanır mı?" dedi.



Erdoğan, "Genelkurmay ne diyorsa ona bakın" derken, sessiz TSK’dan da aynı dakikalarda bir açıklama geldi: Tatbikatlar askeri nedenlerle iptal edildi.



Başbakan Erdoğan, Aksaray mitingi sonrası, TSK’nın iptal ettiği tatbikatlarla ilgili soruları ilk kez yanıtladı.



Bugün Genelkurmay Başkanı Işık Koşaner’le görüşen ve konuyla ilgili bilgilendirildiği belirtilen Erdoğan, ''Tatbikatın iptaliyle ilgili nedeni kamuoyu çok merak ediyor. Bu konuda bir açıklamanız olacak mı? sorusuna, ''Aynen açıklandığı gibi. Başka hiçbir şey yok'' yanıtın verdi.



Erdoğan, bir gazetecinin, ''Bir çok iddia var ortada'' demesi üzerine, ''Hiçbirisine kafa takmayın, iddialar üzerinde durmayın, Silahlı Kuvvetler ne diyorsa ona bakın'' dedi. Erdoğan, bir gazetecinin ''Silahlı Kuvvetler de bir gerekçe açıklamadı'' sözleri üzerine de ''Her şeyin gerekçesi açıklanır mı?'' diye konuştu.

'SADECE ASKERİ GEREKÇELER"

Başbakan’ın gerekçe açıklamamakta ısrarı, bu gerekçelerin sakıncalı olduğu yorumlarına neden olurken, Başbakan’la hemen hemen aynı dakikalarda Genelkurmay’dan gerekçe geldi: Tatbikatlar askeri nedenlerle iptal edildi.

Genelkurmay İletişim Daire Başkanı Tuğgeneral Tayyar Süngü, Azerbaycan Milli Gün Resepsiyonu'nda basın mensuplarının sorusu üzerine, tatbikatların sadece askeri gerekçelerle iptal edildiğini, başka bir neden bulunmadığını söyledi.