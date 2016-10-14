Erdoğan: Askeri liseler FETÖ'cüden başka bir şey yetiştirmedi, en başarısızlar GATA'ya gidiyor!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından askeri liselerin kapatılması ve Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nin sivilleştirilmesi ile ilgili konuştu. Askeri lislerin 'FETÖ'cü yetiştirdiğini' savunan Erdoğan, "Adamlar sadece FETÖ'cülerden oluşan lise oluşturmuş, FETÖ'cüden başka bir şey çıkmıyor" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, GATA'nın sivilleştirilmesi ile ilgili olarak "GATA'yı konuşmaya başladılar. Bir inceledi. Tıp fakülteleri içerisinde en başarısız olanlar, puanı en düşük olanlar GATA'ya gidiyor. Niye? Tezgah öyle kurulmuş da onun için" ifadelerini kullandı.

Konya'da STK'lara seslenen Erdoğan'ın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

"O kadar ilginçtir ki, eski genelkurmay başkanlarından ziyaretime gelen diyor ki; her şey iyi güzel de askeri liselerin kapatılmasını doğru bulmadım diyor. Ya paşam dedim, siz herhalde bu darbelerin ve darbecilerin yetişmesini ve devamını istiyorsunuz dedim. Bu darbeciler bu liselerden yetişmedi mi? Bunlar buradan yetişti. Hala buradan yetişmeye devam mı etsinler? Bunu mu istiyorsunuz dedim. Genelkurmay Başkanımız düz liseden gelme. Demek düz liseden gelenlerden de Genelkurmay Başkanı oluyormuş. Tek tipçilikten vazgeçelim. Adamlar sadece FETÖ'cülerden oluşan lise oluşturmuş, FETÖ'cüden başka bir şey çıkmıyor. Kusura bakmayın, biz bu işi iyi düşündük, üzerinde de çok çalıştık. Bu kapıları bütün milletin evlatlarına açacağız. Bu gençlik bizim gençliğimiz değil mi?"

"Puanı en düşük olanlar GATA'ya gidiyor"

"GATA'yı konuşmaya başladılar. Bir inceledi. Tıp fakülteleri içerisinde en başarısız olanlar, puanı en düşük olanlar GATA'ya gidiyor. Niye? Tezgah öyle kurulmuş da onun için. Mesele sağlık hizmetinin verilmesi değil mi? Tamam, bitti. Ben sağlık hizmetini nereden alıyorsam, GATA'da Sağlık Bakanlığına bağlı olan doktorlar verecek. Şu anda bizim düz bu tür doktorlar kalkıp da asker polis yaralanınca buna hizmet vermez mi ya? Böyle bir şey düşünülebilir mi? At binenin, kılıç kuşananandır. Pensilvanya'dakinin talimatları doğrultusunda ülke yönetilemez. Pensilvanya'daki örgüt liderinin talimatları doğrultusunda ülke yönetilemez. Buna müsaade edemeyiz."