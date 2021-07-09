Erdoğan: Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin her geçen gün daha iyiye giden bir süreci yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin her geçen gün daha iyiye giden bir süreci yaşıyoruz" düşüncesini dile getirdi. Erdoğan, "Attığımız adımlarda, aldığımız kararlarda Cumhurbaşkanlığı süreci bizim hızımızı artırıyor. Bu sistem ülkemiz için çok çok hayırlı ve faydalı olmuştur. Karar mekanizmaları çok daha seri çalışıyor," görüşünü savundu.

Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinin kaç gün olacağı sorusuna da, "Kurban Bayramı tatiliyle ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Tatil süreci 10'la 9 gibi, millete seslenişte halkıma duyuracağım." yanıtını verdi.

"Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz"

Erdoğan, Diyarbakır'da cuma namazının ardından açıklama yaptı. Erdoğan, "Bugün gazi mescidimizde, gazi camimizde cuma namazını kılmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Biliyorsunuz, bu PKK terör örgütü bu mescidimizi bu camimizi kurşunlamış ve burayı bir harabe haline getirmişti. Kurşunlu Camii tarihi özellikleri itibariyle gerçekten bu şehrimizin bu beldemizin adeta bir tacıydı. Şimdi ise uzun bir aradan sonra burada tekrar bir cuma namazı kılmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Tabi bu bölge malum şu an itibariyle aynı zamanda bir Suriçi olarak güzellikleri görüyorsunuz. Bir taraftan surlar yeniden inşa ediliyor. Öbür taraftan sur içinde konutlarımız yerel mimariyle inşa ediliyor. Bir an önce bunlar da bitirilip sahiplerine teslim edilecek. Bir başka Diyarbakır inşa ediyoruz. Çok çok güzelleştirilmiş bir Diyarbakır'ı inşa ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın burada önemli bir gayreti var. Ve kısa zamanda da bunları bitirip sahiplerine teslim edeceğiz." dedi.

"En yakın zamanda Uğur Bey ve eşi onlar da misafirimiz olacaklar"

Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Aşılamada 58 milyonu aşmış durumdayız Aşılamada da kademe sistemi de ayrıca getiriyoruz. BionTech’ten gelen bir miktar aşı var, Sinovac’tan bir miktar aşı geldi, geliyor. En yakın zamanda Uğur Bey ve eşi onlar da misafirimiz olacaklar. Böylece BionTech’te çok daha seri adım atma fırsatını da yakalayacağız. Şu anda Diyarbakır’da aşılamadaki isteksizliği de ne yapıp yapıp gidereceğiz. Vatandaşlarımızı aşı olma noktasında Batı illerinde nasıl oluyorsa Diyarbakır’da da aşının süratle olacağına inanıyorum.

Kurban Bayramı tatili

Kurban Bayramı tatiliyle ilgili arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Tatil süreci 10'la 9 gibi, millete seslenişte halkıma duyuracağım.

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin her geçen gün daha iyiye giden bir süreci yaşıyoruz"

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin her geçen gün daha iyiye giden bir süreci yaşıyoruz. Attığımız adımlarda, aldığımız kararlarda Cumhurbaşkanlığı süreci bizim hızımızı artırıyor. Bu sistem ülkemiz için çok çok hayırlı ve faydalı olmuştur. Karar mekanizmaları çok daha seri çalışıyor, çok daha rahat adım atıyor."

"En ideal şekilde Afganistan'da bu adımı inşallah atmış olacağız"

Dün Savunma Bakanımız ABD Savunma Bakanıyla da görüşmesini yaptı. Bu konuyla ilgili olarak da biz şu anda Amerika'yla NATO'yla görüşmeleri yapmak suretiyle Türkiye'nin görev alanı ne olacak? Burada neleri kabulleniyoruz, neleri kabullenmiyoruz? Bunların kararlarını aldık. Ve NATO müzakerelerimde sayın Biden ile konuştuk. Ve en ideal şekilde Afganistan'da bu adımı inşallah atmış olacağız.