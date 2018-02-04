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Erdoğan, "Artık güvenmiyorum" dedi, 3 ay anket yapılmayacak

"Bizi manipüle ediyorlar, geçmişte de oldu; yerel seçimlerde bizi nasıl yanılttıklarını gördük"

04 Şubat 2018 10:12

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki son AKP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) hükümetin aldığı kararların kamuoyundaki yansımaları değerlendirildi. Tüm siyasi çalışmalarını, yaptırdığı çapraz anketlerle belirlediği ifade edilen AKP, bir süre ara verme kararı verdi.

Hürriyet'te Nuray Babacan'ın imzasıyla yayımlanan haberde,  Afrin operasyonundan önce yapılan araştırmalarda, Eroğan’ın Kudüs açıklaması, alınan ekonomik kararlar soruldu. Kudüs girişimine desteğin, ekonomik gelişmelerle ilgili de şikâyetlerin yoğunlaştığı belirlendi.

"Güvenmiyorum"

Erdoğan, bu çalışmalar aktarılırken, “Anketlere güvenmiyorum artık. Bizi manipüle ediyorlar. Geçmişte de oldu. Yerel seçimlerde bizi nasıl yanılttıklarını gördük” dedi. 

AKP Genel Merkez yönetimi, önümüzdeki 3 ay boyunca anket yaptırmama kararı aldı. Parti kurmayları, “Seçimlere yakın anketler yaptıracağız. Her ay yapılan anketler için 100 bin lira civarında ödeme yapılıyor. Cumhurbaşkanı da anketlerin gerekli oldukça yapılmasına destek verdi” dediler.

AKP’de, biri süre önce yapılan “belediye başkanı operasyonlarında” anketlerle ilgili sorun yaşadığı öğrenildi. Bazı illerde, görevde kalmak isteyen belediye başkanı ve il başkanlarının bazı anket firmalarına para vererek, kendisini başarılı gösteren anketler yaptırdığı ortaya çıktı. 

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