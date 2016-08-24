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BBC Türkçe

Erdoğan: Artık bu işi çözmemiz gerekiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabaha karşı başlatılan \"Fırat Kalkanı\" operasyonuna ilişkin ilk açıklamasında, \"Suriye\'den ülkemize yapılan saldırılar artık işi bir yere kadar getirdi. Bu sabah 04.00 itibarıyla süreç başladı. Artı

24 Ağustos 2016 15:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sabaha karşı başlatılan "Fırat Kalkanı" operasyonuna ilişkin ilk açıklamasında, "Suriye'den ülkemize yapılan saldırılar artık işi bir yere kadar getirdi. Bu sabah 04.00 itibarıyla süreç başladı. Artık bu işi çözmemiz gerekiyor." dedi.

Operasyonun saat 04.00 itibariyle başladığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'ye tehdit unsuru oluşturacak olan kim olursa olsun onlara karşı bu millet, ordusuyla polisiyle korucusuyla ve milleti ile vardır, var olacaktır." diye konuştu

Erdoğan, PYD lideri Salih Müslim'in Twitter'da paylaştığı , "Türkiye Suriye batağında çok şey kaybedecektir" tweetine sert yanıt verdi

Erdoğan "Artık bu işi çözmemiz gerekiyor. Birileri meydan okuyorlar, 'Suriye Türkiye için şöyle olacak, böyle olacak.' diye. Onlara ben buradan sesleniyorum, siz ne olacağınızın hesabını yapın." diye konuştu.

Teröre karşı dünyanın uluslararası bir mutabakat sağlayamaması durumunda tüm insanlığın bundan sorumlu olacağını vurgulayan Cumhurbaşkanı, birlikte mücadelenin bu nedenle şart olduğunu söyledi.

Erdoğan ayrıca "En başından bu yana tarihi bağlarımızın olduğu Suriyeli kardeşlerimize samimi yardım eli uzatmak dışında hiçbir niyetimiz, faaliyetimiz olmamıştır." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şu kararlılığımızı tüm dünyaya bir kez daha ifade etmek istiyorum: Türkiye, Suriye'de sahneye konulmaya çalışılan oyuna, oldu bittiye asla rıza göstermeyecektir. Gerekirse meseleye bilfiil el koymak da dahil tüm imkanlarımızı kullanarak Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumakta, bu ülkenin kendi halkının iradesiyle yönetilmesini sağlamakta kararlıyız. "dedi.

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