Erdoğan Arıkan'ın, "Fenerbahçe ve Galatasaray küçük takımlar" sözünün kırpılarak paylaşılan konuşmanın tamamı

Erdoğan Arıkan'ın, sosyal medyada paylaşılan "Fenerbahçe ve Galatasaray gerçekten küçük takımlar" sözü büyük tepki çekti.

Arıkan'ın konuşmasının bir bölümünün kırpılarak paylaşıldığı videonun tamamı ise bambaşka... Arıkan konuşmasının tamamında ise Türk futbolundaki "derbiyle avunma" anlayışından yakınırken şu cümleleri de kullanıyor: "Ülke olarak hesap sorabildiğimiz zaman yöneticiler bu kadar rahat oturamazlar o koltuklarda. Ama Fenerbahçe-Galatasaray çekişmesiyle kendimizi avutuyoruz."

İşte Arıkan'ın konuşmasının tamamı;