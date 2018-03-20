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Spor

Erdoğan Arıkan: Düşüncelerim hâlâ aynı, ifade şeklim yanlış ama bunları söylemekten geri adım atmayacağım

"Değişik algının oluşmasından dolayı üzgünüm"

20 Mart 2018 15:05

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'e elenmesinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçe ile ilgili sözleri tepki çeken TRT Spikeri Erdoğan Arıkan, özür diledi.

İşte o sözler:

"Tamamen takımların bugünkü durumları, sahada oynayanlar ilgili değerlendirme yaptım. Bu çok başka yerlere gitti ve değişik bir algı oluştu. Söylediklerimden bir kelime farklı yerlere çekilince oluşan algı hem beni, hem de TRT’yi çok üzdü. Bu değişik algının oluşmasından dolayı üzgünüm. Bundan dolayı bütün futbolseverlerden özür diliyorum. Sanki ben bu iki takımdan birini tutan ben, başka bir takımlıymışım ve başka bir takım adına konuşuyormuşum gibi gündeme getirildi. Düşüncelerim hâlâ aynı. İfade şeklim yanlıştı ama bunları söylemekten geri adım atmayacağım."

Ne demişti?

Fenerbahçe’nin Galatasaray’ı konuk ettiği derbi karşılaşması öncesinde söyledikleriyle sosyal medyada gündeme oturan ve iki ezeli rakibin taraftarlarının da tepkisini çeken Erdoğan Arıkan, TRT Spor’da "Cuma günü söylediklerim sosyal medyada gündem oldu. Benim yorumum, takımların şu anki durumlarıyla ilgiliydi. Biraz ironik ve çarpıcı şekilde sununca çok fazla gündeme geldi olay. Ancak ne kulüplerle, ne de bu kulüplerin geçmişleriyle ilgiliydi” ifadelerini kullandı. Erdoğan Arıkan Galatasaray ve Fenerbahçe için “Büyük kulüplerin küçük takımları onlar" demişti.

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Erdoğan ArıkanTRT Spikerspor spikeriFenerbahçeGalatasarayküçük takımların büyük derbisi

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