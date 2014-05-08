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Erdoğan Arenamega'nın adını beğenmedi, Yahya Kemal Beyatlı yaptı

Erdoğan, törenin düzenlendiği Küçükçekmece'deki Arenamega'nın adının değiştiğini açıkladı

08 Mayıs 2014 09:57

Başbakan Tayyip Erdoğan, Küçükçekmece'deki Arenamega'da düzenlenen etkinlikte, salonun adının 'Yahya Kemal Beyatlı' olarak değiştirildiğini açıkladı.    

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın düzenlediği "Afete Hazır Okul" kampamyasının lansmanına katıldı.

Salonun açılışında, salona yeni bir isim bulunması konusunda yaptığı konuşmayı hatırlatan Erdoğan, "Salonun ismi ne olabilir diye düşündük, sonunda şöyle bir karar verdik. Dedik ki bu salonun adını da Yahya Kemal Beyatlı olarak verelim" dedi.

Salondakilere "Nasıl buldunuz?" diye soran ve alkışla karşılık alan Erdoğan, Yahya Kemal'in "Şu kopan fırtına Türk ordusudur, Yarabbi/Senin uğrunda ölen ordu budur Yarabbi/Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed namın/Galib et, çünkü bu son ordusudur İslam'ın" şeklindeki dizelerini okuduktan sonra, "Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi" olarak belirledikleri ismin hayırlı olmasını diledi.

Başbakan Erdoğan, Arenamega'nın 3 Ağustos 2013 tarihindeki açılış töreninde yaptığı konuşmada "Bir büyük esere isim koyarken başka dillere ihtiyaç duymadan kendi kültürümüzü yansıtacak bir anlayışı sürdürmeliyiz. Bugün açılışını yaptığımız esere "Arenamega" yerine daha bizden bir isim düşünülmesini de sizlerin takdirine sunuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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