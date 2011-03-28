-ERDOĞAN ARABULUCULUĞA SICAK BAKIYOR LONDRA (A.A) - 28.03.2011 - İngiliz Guardian gazetesi, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "Libya lideri Muammer Kaddafi yanlıları ile muhaliflerin istemeleri halinde, Türkiye'nin ateşkes için arabulucu olabileceğini söylediğini" yazdı. Guardian, Erdoğan'ın gazeteye verdiği demeci, "Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya'da erken bir ateşkes için ülkesinin arabulucu olmaya hazır olduğu sinyalini verdi" yorumuyla aktardı. Başbakan Erdoğan demecinde, eğer Libya'da iki taraf Türkiye'nin "arabulucu rolü" oynamasını isterse, "NATO, Arap Birliği ve Afrika Birliği çerçevesinde bunu yapmak için adım atacaklarını" ifade etti. Erdoğan, "Libya lideri Muammer Kaddafi hükümeti ve geçici ulusal konsey ile görüşmelerin hala sürdüğünü" belirtirken, "NATO ile anlaşma çerçevesinde, Bingazi limanı ile havaalanını ülkeye insani yardım için kullanılacağını" açıkladı. Başbakan Erdoğan, ülkede akan kana son verilmesi gerektiğini de ifade etti. Bölgede önemli bir rol oynayan ve NATO'daki ikinci büyük orduya sahip olan Türkiye'nin, Libya'ya ilişkin ittifak konusunda Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile anlaşmazlık yaşadığına dikkati çeken Guardian, Libya'ya askeri operasyon başlamadan önce Türkiye'nin müdahaleye karşı olduğunu anımsattı. Başbakan Erdoğan, "Tek taraflı bir müdahaleye karşıydık ve Fransız Bakanın 'yeni bir haçlı seferi' gibi sözlerini asla kabul etmeyiz" ifadesini kullanırken, "Türkiye için, Libya halkına ateş etmek veya bomba atmak söz konusu değildir" dedi. Erdoğan, "Türkiye'nin rolünün bu ülkeden bir an önce çekilmek ve Libya halkının demokratik talepleri doğrultusunda bu ülkede birlik ve beraberliği sağlamak" olduğunu belirtti. ORALARDAKİ RESMİ GÖRMEK İSTEMİYORUZ Guardian Erdoğan'ın, "Başka bir Afganistan ve ikinci bir Irak'ın oluşmasını görebileceğimizden korkuyorum. Batı güçleri yaklaşık 10 yıl önce Afganistan'a girdiğinde, insanlar birkaç gün içinde biteceğini söyledi ve insanlar aynı şeyi Irak için de söyledi. Ancak çok fazla kişi öldü. Benzer bir resmi Libya'da görmek istemiyoruz" şeklindeki sözlerini aktardı. Erdoğan "Libya'da bir iç savaş var ve buna son vermemiz gerekiyor" ifadesini kullanırken, gazete, hava saldırılarından önce Başbakan Erdoğan'ın Libya lideri Muammer Kaddafi ile saldırılardan bu yana ise Libya Başbakanı ile konuştuğunu, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun da Bingazi'deki muhaliflerle yakın temas içinde olduğunu yazdı. Başbakan'ın "Libya'da her iki tarafla da irtibatı korumanın önemli olduğunu" söylediğini kaydeden Guardian, Erdoğan'ın ayrıca, "Kaddafi ateşkes istiyor, bu konu ben Başbakanla konuşurken gündeme geldi, ama şartların olgunlaşması önemli. Ateşkes isterken, ateş etmeye devam etmek tutarlı olmaz" dediğini bildirdi. Guardian, Başbakan Erdoğan'ın eğer Libya'da iki taraf Türkiye'nin "arabulucu rolü" oynamasını isterse, "NATO, Arap Birliği ve Afrika Birliği çerçevesinde bunu yapmak için adım atacaklarını" söylediğini belirtti. Gazete ayrıca Erdoğan'ın, "Libya halkının demokratik hak ve özgürlüklerinin asla gözardı edilemeyeceğini ve değişim ile dönüşümün asla ertelenemeyeceğini" belirttiğini yazdı. Türkiye'de tutuklu bulunan gazeteciler konusunda Batı medyasında çıkan haberlerde, "bu tutuklamalarla hükümetin basının gözünü korkuttuğu" yönündeki eleştiri ve iddialarla ilgili ise Erdoğan'ın, "Bu eleştiriler bizi çok fazla üzüyor" dediğini aktaran Guardian, Erdoğan'ın toplamda 27 gazetecinin terör örgütüne üye olmak ve darbe planı yapmak gibi nedenlerle suçlandığını ifade ettiğini ve "Bu sizin ülkenizde normal mi karşılanır" sorusunu yönelttiğini bildirdi.