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BBC Türkçe

Erdoğan: AP oylamasının kıymeti harbiyesi yoktur

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AP'nin üyelik müzakerelerinin durdurulması çağrısı yapması beklenen oylamasının 'kıymeti harbiyesi' olmadığını söyledi.

23 Kasım 2016 14:44

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Parlamentosu'nun (AP) müzakerelerin dondurulması çağrısını içermesi beklenen ortak metin üzerinde yarın yapacağı oylamanın "kıymeti harbiyesi" olmadığını söyledi.

Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde, İslam İşbirliği Teşkilatı Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 32. Toplantısı'nın açılış oturumunda yaptığı konuşmada, "Peşinen ifade etmek isterim ki, şu anda buradan söylüyorum, ekranları başında izleyen tüm dünyaya sesleniyorum: Sonuç ne çıkarsa çıksın bu oylamanın bizim nezdimizde hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur. 15 Temmuz gecesi demokrasi ve istiklali için canlarını ortaya koymuş bir milletin iradesini hiçbir terazi tartamaz" dedi.

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nun dün yaptığı toplantıda, Türkiye'deki olağanüstü hal (OHAL) uygulaması ile demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü alanlarında geri gidiş olduğu gerekçesiyle Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerinin askıya alınmasına destek verilmesi yönünde bir eğilim ortaya çıktı.

Üyelik müzakerelerinin askıya alınması çağrısını da içermesi beklenen metin üzerinde yarın oylama yapılacak.

AP'nin alacağı kararın hukuken bağlayıcılığı bulunmuyor. AB liderlerine tavsiye niteliği taşıyor.

AB liderleri, Aralık ayında Brüksel'de bir araya gelecek.

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