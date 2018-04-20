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Erdoğan anons etti, 'yuh' sesleri yükseldi: Böyle başkan istemiyoruz

"Yalan söylüyor"

20 Nisan 2018 16:09

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın, partisinin ilçe kongresi için geldiği İstanbul Beykoz’da düzenlediği miting sırasında kalabalığın arasından “yuh” sesleri yükseldi.

Erdoğan, kongre öncesi ilçede yaptığı konuşmada ilçenin imarı konusuna gelirken, “Size tapu dağıttık” dedi, yanına AKP’li Beykoz Belediye Başkanı Yücel Çelikbilek’i çağırdı. Çelikbilek, Erdoğan’ın yanına gelirken, miting alanından da “yuh” sesleri geldi.

Kalabalıktan gelen “Yalan söylüyor”, “Böyle başkan istemiyoruz” tepkileri duyulurken, Erdoğan, Çelikbilek’e yönelip olayın detayını öğrendi. Erdoğan, konuyla ilgili mahkeme kararı olduğunu söyleyerek, "Her şeyi hukuk içinde halledeceğiz" dedi. Erdoğan'ın bu açıklamalarına rağmen kalabalıktan gelen 'yuh' sesleri gelmeye devam etti.

Videoyu Twitter hesabından paylaşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, görüntülerle ilgili, "Görüntüler 4 gün önceki AKP Beykoz kongresinden... Erdoğan salon dışındaki AKP'lilere sesleniyor, AKP'liler yuhalıyor. İşte bu yüzden baskın seçime gidiyorlar... Bu görüntüler görünmesin diye medyayı susturuyorlar. Partilileri bile yuhalıyor, kaybediyorlar!" yorumunda bulundu.

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