Erdoğan: Annene söyle kardeş getirsin

T24 - Polislerin askerlikten muaf tutulması nedeniyle kendisine teşekkür etmek isteyen polis aileleriyle görüşen Başbakan Erdoğan, kardeşi olmayan bir kız çocuğuna ''Annene söyle kardeş getirsin. Zaten en az 3 olması lazım'' dedi.







Dolmabahçe'deki Başbakanlık İstanbul Çalışma Ofisi'nin önüne eşleri ve çocukları ile gelen bir grup polis, ofisin bahçesine alındı.

Üsküdar'daki konutundan çıkarak ofise gelen Başbakan Recep tayyip Erdoğan, ofisin bahçesinde polisler ve aileleriyle görüştü.

Polis ve aileleri tarafından Erdoğan'a, 10 yılını doldurmuş polislerin askerlik hizmetini yapmış sayan ''Askerlik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Yasa''nın çıkartılmasından dolayı çiçek sunuldu.







Başbakan Erdoğan, polis ve yakınları ile bir süre sohbet ettikten sonra polislerin çocuklarını sevdi ve onlara oyuncak ile diş fırçası hediye etti.

Erdoğan, oyuncak bebek hediye ettiği kız çocuğunun, oyuncağı reddederek farklı modeldeki oyuncak bebeği istemesi üzerine ''Ben bugüne kadar bu hediyeleri reddedeni görmedim'' dedi.

Kız çocuğuna beğendiği oyuncak bebeği veren Erdoğan, ''Diğer bebek de sende kalsın. Evde kardeşin yok mu?'' diye sordu.

Erdoğan, çocuğun kardeşi olmadığını söylemesi üzerine ''Annene söyle bir kardeş getirsin. Zaten 3 olması lazım en az'' dedi.

Bütün çocukları teker teker seven ve hepsine kendi eliyle oyuncak dağıtan Erdoğan, daha sonra polisler ve aileleri ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



