Başbakan Erdoğan dün Rize'de yaptığı konuşmada tüm annelerin Anneler Günü'nü kutladı. Erdoğan, "Anneler Günü'nü ilk kez annemsiz yaşayacağım" dedi.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, dün katıldığı Rize İl Kongresi'nde yaptığı konuşmada bütün annelerin ''Anneler Günü''nü kutladı.

Erdoğan, ''Ayaklarının altına cennet serilmiş olan annelerimiz, Allah sizden de razı olsun, Rabbim yavrularınızı size, sizi yavrularınıza bağışlasın diyorum. Ben yarın anneler gününü ilk kez annemsiz yaşayacağım ama Rabbime hamdolsun, bu ilk Anneler Günü'nü annemin baba ocağında, ekmeğini yediği, suyunu içtiği, havasını soluduğu Rize'de, rahmetli annemin evinde geçiriyorum. Allah ondan ve hepinizin annelerinden razı olsun, mekanları inşallah cennet olsun. Annelere hepinizin annelerine uzun hayırlı ömürler niyaz ediyorum'' dedi.

Başbakan Erdoğan, geçen yıl 7 Ekim'de annesi Tenzile Erdoğan'ı kaybetmişti.

Partisinin Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Kadın Kolları 3. Olağan Kongresi'ne de Rize'den video konferansla katılan Erdoğan, konuşması anneler gününü kutlayarak başladı. Erdoğan konuşmasında Necip Fazıl Kısakürek’in “Anneciğim” şiirini okudu.

''Bizim medeniyetimizde annelik ve şehitlik mertebeleri en yücelerindendir. Hem annelik, hem şehit anneliği mertebesine yükselmiş tüm annelerimizin ellerinden öpüyor, şehitlerimize Cenab-ı Hak'tan rahmet niyaz ediyor, annelerimize de tekrar sabır temenni ediyorum. Başta Filistin'in anneleri olmak üzere dünyanın her yerindeki mazlum, mağdur, evlat acısı yaşayan annelerin de gününü kutluyor, onlara bir kez daha selam ve dayanışma mesajlarımızı iletiyorum. Özellikle Suriye'de, Suriye'nin kentlerinde biricik evlatlarını yitirmiş annelere, annelerini yitirmiş çocuklara, umutlarını asla kaybetmemelerini, Türkiye'nin ve Türkiye annelerinin yanlarında olduğunu, sabırla, selamete inşallah erişeceklerini hatırlatmak istiyorum. Bu yıl Anneler Günü'nü ben de buruk şekilde yaşıyorum. Annemin doğduğu, büyüdüğü şehirden, ana ocağım Rize'den sevgili annemi de rahmetle yad ediyorum. 'Allah ondan razı olsun, mekanı cennet olsun' diyor, Rabb'imin, cenneti ayaklarının altına serdiği tüm anneleri rahmet ve mağfiretiyle kuşatmasını niyaz ediyorum. Salondaki tüm annelere, ülkemin tüm annelerine, Trakya ve Anadolu'nun yürekli, cesur, şefkatli, annelerine üstad Necip Fazıl'ın şu dizeleriyle seslenmek istiyorum:

Ak saçlı başını alıp eline

Kara hülyalara dal anneciğim

O titrek kalbini bahtın yeline

Bir ince tüy gibi sal anneciğim

Sanma bir gün geçer bu karanlıklar

Gecenin ardında yine gece var

Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar

Yaşlı gözlerinle kal anneciğim

Gözlerinde aksi bir derin hiçin

Kanadın yayılmış çırpınmak için

Bu kış yolculuk var, diyorsa için

Beni de beraber al anneciğim